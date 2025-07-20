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Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных - РИА Новости, 20.07.2025
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11:00 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/volontery-2030248069.html
Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных
Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных - РИА Новости, 20.07.2025
Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных
Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных и вторсырья с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:00:00+03:00
2025-07-20T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных и вторсырья с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Волонтеры Москвы собрали с начала года более 137 тонн вторсырья и товаров для бездомных животных. Среди собранного вторсырья 116,5 тонны макулатуры, 8,4 тонны крышечек, 5,7 тонны пластика, а среди товаров для четвероногих питомцев — почти шесть тонн корма, аксессуаров и медикаментов. Все это москвичи приносят в специальные боксы волонтерских центров "Доброе место", - говорится в сообщении. Отмечается, что в экологических акциях и в помощи четвероногим питомцам принимают участие как отдельные горожане, так и школы. Подчеркивается, что приносить подарки животным и сдавать вторсырье можно каждый день в часы работы волонтерских центров "Доброе место": с понедельника по субботу с 10.00 до 21.00, в воскресенье с 10.00 до 19.00, адреса размещены на сайте "Мосволонтера", через который также можно присоединиться к активистам экологического направления или сообществу зооволонтеров.
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общество, москва, мосволонтер
Хорошие новости, Общество, Москва, Мосволонтер
Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных

Волонтеры Москвы с начала года помогли собрать более 137 тонн корма для животных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСобаки в приюте для бездомных животных
Собаки в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собаки в приюте для бездомных животных . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Волонтеры Москвы помогли собрать более 137 тонн корма для животных и вторсырья с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Волонтеры Москвы собрали с начала года более 137 тонн вторсырья и товаров для бездомных животных. Среди собранного вторсырья 116,5 тонны макулатуры, 8,4 тонны крышечек, 5,7 тонны пластика, а среди товаров для четвероногих питомцев — почти шесть тонн корма, аксессуаров и медикаментов. Все это москвичи приносят в специальные боксы волонтерских центров "Доброе место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в экологических акциях и в помощи четвероногим питомцам принимают участие как отдельные горожане, так и школы. Подчеркивается, что приносить подарки животным и сдавать вторсырье можно каждый день в часы работы волонтерских центров "Доброе место": с понедельника по субботу с 10.00 до 21.00, в воскресенье с 10.00 до 19.00, адреса размещены на сайте "Мосволонтера", через который также можно присоединиться к активистам экологического направления или сообществу зооволонтеров.
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