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Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.07.2025
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09:54 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/volodin-2030241528.html
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.07.2025
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, отметив, что устойчивое... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:54:00+03:00
2025-07-20T09:54:00+03:00
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ссср
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, отметив, что устойчивое развитие металлургии имеет стратегическое значение для укрепления экономики и обеспечения обороноспособности России. День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". "Поздравляю работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником. Устойчивое развитие металлургии имеет стратегическое значение для укрепления экономики, наращивания индустриального потенциала, обеспечения обороноспособности нашей страны. Реализации масштабных инфраструктурных проектов и улучшения качества жизни граждан", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что коллективы металлургических предприятий повышают промышленную и экологическую безопасность производств, совершенствуя технологические процессы. По его мнению, профессионализм, добросовестный труд и нацеленность на результат металлургов заслуживают глубокого уважения. Володин пожелал им дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф
Россия, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Володин: устойчивое развитие металлургии имеет стратегическое значение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, отметив, что устойчивое развитие металлургии имеет стратегическое значение для укрепления экономики и обеспечения обороноспособности России.
День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
"Поздравляю работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником. Устойчивое развитие металлургии имеет стратегическое значение для укрепления экономики, наращивания индустриального потенциала, обеспечения обороноспособности нашей страны. Реализации масштабных инфраструктурных проектов и улучшения качества жизни граждан", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он добавил, что коллективы металлургических предприятий повышают промышленную и экологическую безопасность производств, совершенствуя технологические процессы.
По его мнению, профессионализм, добросовестный труд и нацеленность на результат металлургов заслуживают глубокого уважения. Володин пожелал им дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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