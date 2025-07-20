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Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.07.2025
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, отметив, что устойчивое... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:54:00+03:00
2025-07-20T09:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, отметив, что устойчивое развитие металлургии имеет стратегическое значение для укрепления экономики и обеспечения обороноспособности России. День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". "Поздравляю работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником. Устойчивое развитие металлургии имеет стратегическое значение для укрепления экономики, наращивания индустриального потенциала, обеспечения обороноспособности нашей страны. Реализации масштабных инфраструктурных проектов и улучшения качества жизни граждан", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он добавил, что коллективы металлургических предприятий повышают промышленную и экологическую безопасность производств, совершенствуя технологические процессы. По его мнению, профессионализм, добросовестный труд и нацеленность на результат металлургов заслуживают глубокого уважения. Володин пожелал им дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.
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россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф
Россия, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Володин: устойчивое развитие металлургии имеет стратегическое значение