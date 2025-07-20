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ВСУ атаковали село Великие Копани в Херсонской области
ВСУ атаковали село Великие Копани в Херсонской области - РИА Новости, 20.07.2025
ВСУ атаковали село Великие Копани в Херсонской области
Украинские войска повторно атаковали херсонское село Великие Копани, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:54:00+03:00
2025-07-20T11:54:00+03:00
2025-07-20T11:54:00+03:00
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владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска повторно атаковали херсонское село Великие Копани, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее в субботу ВСУ нанесли удар по сельхозрынку в Великих Копанях, ранены два человека. "ВСУ снова обстреляли Великие Копани Алешкинского округа. Сильные повреждения получила грузовая фура, стоявшая рядом с рынком", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, водитель остался жив — в момент удара он находился вне кабины. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали село Великие Копани в Херсонской области
Сальдо сообщил об обстреле херсонского села Великие Копани со стороны ВСУ