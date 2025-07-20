Власти Ирана призвали жителей столицы ограничить потребление воды
Власти Ирана призвали Тегеран ограничить потребление воды из-за ее дефицита
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Власти Ирана призвали жителей столицы страны ограничить потребление воды из-за ее дефицита.
"Управляющий компанией водных ресурсов Тегерана господин Ардакани старается обеспечить Тегеран водой, чтобы не было падения напора воды. Сами люди должны экономить воду, чтобы не произошло падения напора. К сожалению, проблема усугубилась, надеюсь, что до конца лета удастся завершить один из двух реализуемых проектов, чтобы исправить ситуацию", - приводит слова главы совета города Махди Чамарана агентство ISNA.
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Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что, так как проблема нехватки воды затрагивает все находящиеся под контролем государства сферы общественной жизни, решение проблемы должно быть комплексным и основательным. По словам президента, которые приводит его пресс-служба, для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов.
По информации агентства Tasnim, 30% воды, которые тратит Тегеран, попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы. При этом, как сообщает агентство, по состоянию на 15 июля уровень воды в каждом из них значительно упал: до 7% в водохранилище Лар, 10% в Мамлу, 43% в Латйан, 37% в Амир Кабир и 52% в Талеган. На данный момент, общий объем воды в водохранилищах составляет 414 млн кубометров, при том, что среднее значение в это время года составляет 925 млн кубометров.
Ранее в пятницу управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини в своем обращении написал, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По информации, которую приводит управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%. При этом, как отмечает Амини, объем потребления воды в стране увеличился.
Ранее губернатор центральной иранской провинции Исфахан Махди Джамалинежад заявил, что Иран завершил первый этап проекта по созданию инфраструктуры для транспортировки опресненной воды из Оманского залива с юго-восточного побережья исламской республики в провинцию. На данном этапе проложена сеть труб общей длиной 800 километров, по которым опресненная вода доставляется к промышленным предприятиям провинции, а также построены водохранилища, насосные станции и прочие объекты инфраструктуры.
В марте министр энергетики Ирана Аббас Алиабади заявил, что власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях – Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной стали долгие годы засухи на этих территориях. По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Хамадан, расположенная в центральной части страны, а также южные провинции Фарс, Хузестан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган.
Главная проблема, с которой сталкиваются иранские власти в этих регионах, - высыхание рек, болот и водохранилищ и снижение эффективности работы плотин. Например, одна из крупных рек Ирана - Заянде-Руд, расположенная в провинции Исфахан, несколько лет находится в засохшем состоянии после сокращения водного уровня в источнике "Кухранг" (он снабжал питьевой водой пять городов и 34 деревни, находится в горных районах провинции Чахармахаль и Бахтиярия). По этой же причине меньше воды становится и в самой большой реке Ирана Карун в провинции Хузестан.