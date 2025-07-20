https://ria.ru/20250720/voda-2030272987.html

Власти Ирана призвали жителей столицы ограничить потребление воды

Власти Ирана призвали жителей столицы ограничить потребление воды - РИА Новости, 20.07.2025

Власти Ирана призвали жителей столицы ограничить потребление воды

Власти Ирана призвали жителей столицы страны ограничить потребление воды из-за ее дефицита. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:27:00+03:00

2025-07-20T15:27:00+03:00

2025-07-20T15:27:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

исфахан

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Власти Ирана призвали жителей столицы страны ограничить потребление воды из-за ее дефицита. "Управляющий компанией водных ресурсов Тегерана господин Ардакани старается обеспечить Тегеран водой, чтобы не было падения напора воды. Сами люди должны экономить воду, чтобы не произошло падения напора. К сожалению, проблема усугубилась, надеюсь, что до конца лета удастся завершить один из двух реализуемых проектов, чтобы исправить ситуацию", - приводит слова главы совета города Махди Чамарана агентство ISNA. Президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что, так как проблема нехватки воды затрагивает все находящиеся под контролем государства сферы общественной жизни, решение проблемы должно быть комплексным и основательным. По словам президента, которые приводит его пресс-служба, для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов. По информации агентства Tasnim, 30% воды, которые тратит Тегеран, попадает в водопровод из подземных источников под городом, остальные же 70% - из пяти водохранилищ в окрестностях столицы. При этом, как сообщает агентство, по состоянию на 15 июля уровень воды в каждом из них значительно упал: до 7% в водохранилище Лар, 10% в Мамлу, 43% в Латйан, 37% в Амир Кабир и 52% в Талеган. На данный момент, общий объем воды в водохранилищах составляет 414 млн кубометров, при том, что среднее значение в это время года составляет 925 млн кубометров. Ранее в пятницу управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини в своем обращении написал, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По информации, которую приводит управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%. При этом, как отмечает Амини, объем потребления воды в стране увеличился. Ранее губернатор центральной иранской провинции Исфахан Махди Джамалинежад заявил, что Иран завершил первый этап проекта по созданию инфраструктуры для транспортировки опресненной воды из Оманского залива с юго-восточного побережья исламской республики в провинцию. На данном этапе проложена сеть труб общей длиной 800 километров, по которым опресненная вода доставляется к промышленным предприятиям провинции, а также построены водохранилища, насосные станции и прочие объекты инфраструктуры. В марте министр энергетики Ирана Аббас Алиабади заявил, что власти столкнулись с серьезным водным кризисом сразу в четырех провинциях – Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран, причиной стали долгие годы засухи на этих территориях. По информации агентства ISNA, помимо перечисленных провинций в республике есть области, которые также находятся на грани дефицита воды: Хамадан, расположенная в центральной части страны, а также южные провинции Фарс, Хузестан, Керман, Систан и Белуджистан, Хормозган. Главная проблема, с которой сталкиваются иранские власти в этих регионах, - высыхание рек, болот и водохранилищ и снижение эффективности работы плотин. Например, одна из крупных рек Ирана - Заянде-Руд, расположенная в провинции Исфахан, несколько лет находится в засохшем состоянии после сокращения водного уровня в источнике "Кухранг" (он снабжал питьевой водой пять городов и 34 деревни, находится в горных районах провинции Чахармахаль и Бахтиярия). По этой же причине меньше воды становится и в самой большой реке Ирана Карун в провинции Хузестан.

https://ria.ru/20250720/ucheniya-2030246121.html

https://ria.ru/20250619/peskov-2023900910.html

https://ria.ru/20250720/iran-2030261941.html

иран

тегеран (город)

исфахан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), исфахан, масуд пезешкиан