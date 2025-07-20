https://ria.ru/20250720/vinlab-2030279102.html

Сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал

Сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал - РИА Новости, 20.07.2025

Сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал

Официальный сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн пока не доступно, также магазины торговой сети продолжают оставаться... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:18:00+03:00

2025-07-20T16:18:00+03:00

2025-07-20T17:16:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029721405_0:66:3113:1817_1920x0_80_0_0_c168f1296109fbb94ae1ba0afe1a0f82.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн пока не доступно, также магазины торговой сети продолжают оставаться закрытыми, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре компании.Шестнадцатого июля, в компании Novabev Group, которой принадлежит торговая сеть "ВинЛаб", заявили, что 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работают магазины и сайт ритейлера. Компания отвергла требование хакеров о выплате денег, а IT-специалисты стараются как можно быстрее решить проблему."Да, к сожалению, магазины у нас не работают по техническим причинам. И, к сожалению, сайт также не работает по техническим причинам. Сейчас сайт работает только в режиме каталога. Не могу вам помочь оформить заказ", - ответили в контакт-центре на вопрос, можно ли оформить заказ онлайн или приобрести продукцию в магазине.

https://ria.ru/20250716/hakery-2029358523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество