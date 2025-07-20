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Сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал - РИА Новости, 20.07.2025
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16:18 20.07.2025 (обновлено: 17:16 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/vinlab-2030279102.html
Сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал
Сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал - РИА Новости, 20.07.2025
Сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал
Официальный сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн пока не доступно, также магазины торговой сети продолжают оставаться... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:18:00+03:00
2025-07-20T17:16:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн пока не доступно, также магазины торговой сети продолжают оставаться закрытыми, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре компании.Шестнадцатого июля, в компании Novabev Group, которой принадлежит торговая сеть "ВинЛаб", заявили, что 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работают магазины и сайт ритейлера. Компания отвергла требование хакеров о выплате денег, а IT-специалисты стараются как можно быстрее решить проблему."Да, к сожалению, магазины у нас не работают по техническим причинам. И, к сожалению, сайт также не работает по техническим причинам. Сейчас сайт работает только в режиме каталога. Не могу вам помочь оформить заказ", - ответили в контакт-центре на вопрос, можно ли оформить заказ онлайн или приобрести продукцию в магазине.
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россия, общество
Россия, Общество
Сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал

Сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал в режиме каталога

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлкомаркет "Винлаб" в Москве
Алкомаркет Винлаб в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Алкомаркет "Винлаб" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный сайт ритейлера "ВинЛаб" заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн пока не доступно, также магазины торговой сети продолжают оставаться закрытыми, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре компании.
Шестнадцатого июля, в компании Novabev Group, которой принадлежит торговая сеть "ВинЛаб", заявили, что 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работают магазины и сайт ритейлера. Компания отвергла требование хакеров о выплате денег, а IT-специалисты стараются как можно быстрее решить проблему.
"Да, к сожалению, магазины у нас не работают по техническим причинам. И, к сожалению, сайт также не работает по техническим причинам. Сейчас сайт работает только в режиме каталога. Не могу вам помочь оформить заказ", - ответили в контакт-центре на вопрос, можно ли оформить заказ онлайн или приобрести продукцию в магазине.
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