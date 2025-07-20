https://ria.ru/20250720/vertolet-2030229704.html
Из-за падения вертолета в озеро в Республике Алтай пострадали два человека
Из-за падения вертолета в озеро в Республике Алтай пострадали два человека - РИА Новости, 20.07.2025
Из-за падения вертолета в озеро в Республике Алтай пострадали два человека
Вертолёт упал в Телецкое озеро в Республике Алтай и утонул, пострадали два человека, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:15:00+03:00
2025-07-20T07:15:00+03:00
2025-07-20T07:15:00+03:00
происшествия
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БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Вертолёт упал в Телецкое озеро в Республике Алтай и утонул, пострадали два человека, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. "Сегодня около 02 часов местного времени (22.00 мск - ред.) в акватории озера Телецкое Турочакского района Республики Алтай в ходе эксплуатации воздушного судна пилот не справился с его управлением, в связи чем воздушное судно упало в воду. На борту воздушного судна находилось два человека, в результате произошедшего они получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что воздушное судно затонуло. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). "Следователи и следователи-криминалисты следственного управления выехали на место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве. Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов также проводит Горно-Алтайская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20250719/dagestan-2030182539.html
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происшествия, республика алтай, россия, турочакский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Алтай, Россия, Турочакский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Из-за падения вертолета в озеро в Республике Алтай пострадали два человека
Из-за падения вертолета в Телецкое озеро пострадали два человека