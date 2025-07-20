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Военные инженеры провели урок в детском лагере в Белгородской области
Военные инженеры провели урок в детском лагере в Белгородской области - РИА Новости, 20.07.2025
Военные инженеры провели урок в детском лагере в Белгородской области
Военные инженеры противоминного центра группировки "Север" провели открытый урок в детском лагере в Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T05:08:00+03:00
2025-07-20T05:08:00+03:00
2025-07-20T05:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Военные инженеры противоминного центра группировки "Север" провели открытый урок в детском лагере в Белгородской области, сообщило Минобороны России. "Военные инженеры Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" провели открытый урок в детском лагере в Белгородской области", - говорится в сообщении МО РФ. Министерство уточнило, что саперы, имеющие боевой опыт, рассказали учащимся школ, с какими минами и взрывными устройствами приходится сталкиваться в ходе своей деятельности, как они обнаруживают и обезвреживают взрывные устройства, а также какие уловки применяет противник при минировании местности. По данным Минобороны, саперы объяснили детям, как необходимо поступать в случае обнаружения ими минно-взрывных устройств. МО отметило, что юные воспитанники детского лагеря с большим вниманием и интересом отнеслись к выступлению военнослужащих.
https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030225002.html
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Военные инженеры провели урок в детском лагере в Белгородской области
Минобороны: инженеры провели урок в детском лагере в Белгородской области