https://ria.ru/20250720/urok-2030225135.html

Военные инженеры провели урок в детском лагере в Белгородской области

Военные инженеры провели урок в детском лагере в Белгородской области - РИА Новости, 20.07.2025

Военные инженеры провели урок в детском лагере в Белгородской области

Военные инженеры противоминного центра группировки "Север" провели открытый урок в детском лагере в Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T05:08:00+03:00

2025-07-20T05:08:00+03:00

2025-07-20T05:08:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Военные инженеры противоминного центра группировки "Север" провели открытый урок в детском лагере в Белгородской области, сообщило Минобороны России. "Военные инженеры Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" провели открытый урок в детском лагере в Белгородской области", - говорится в сообщении МО РФ. Министерство уточнило, что саперы, имеющие боевой опыт, рассказали учащимся школ, с какими минами и взрывными устройствами приходится сталкиваться в ходе своей деятельности, как они обнаруживают и обезвреживают взрывные устройства, а также какие уловки применяет противник при минировании местности. По данным Минобороны, саперы объяснили детям, как необходимо поступать в случае обнаружения ими минно-взрывных устройств. МО отметило, что юные воспитанники детского лагеря с большим вниманием и интересом отнеслись к выступлению военнослужащих.

https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030225002.html

https://ria.ru/20250720/minoborony-2030224887.html

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