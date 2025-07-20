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В Киеве объяснили решение Зеленского по экс-министру обороны
В Киеве объяснили решение Зеленского по экс-министру обороны - РИА Новости, 20.07.2025
В Киеве объяснили решение Зеленского по экс-министру обороны
Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот иметь возможность участвовать в переговорах с РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:32:00+03:00
2025-07-20T03:32:00+03:00
2025-07-20T03:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот иметь возможность участвовать в переговорах с российской стороной, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в эфире украинского радио NV."Я думаю, вернее, по одной из версий, ему (Умерову. — Прим. Ред.) дали этот статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы он не был человеком без должности", — пояснил депутат.По словам парламентария, назначение Умерова является вполне понятным, учитывая его опыт на посту министра обороны и участие в предыдущих раундах переговоров с Россией в Стамбуле."Поэтому я думаю исключительно для этого, чтобы была официальная должность для того, чтобы представлять Украину на переговорах", — подытожил депутат.Вчера Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Украины Рустем Умеров секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Предыдущего секретаря СНБО Александра Литвиненко отправили в отставку.Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
https://ria.ru/20250718/zelenskij-2029898075.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, рустем умеров, александр литвиненко (1962-2006), верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Александр Литвиненко (1962-2006), Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Киеве объяснили решение Зеленского по экс-министру обороны
Депутат Костенко назвал причину назначения Умерова на пост в СНБО
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот иметь возможность участвовать в переговорах с российской стороной, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в эфире украинского радио NV.
"Я думаю, вернее, по одной из версий, ему (Умерову. — Прим. Ред.) дали этот статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы он не был человеком без должности", — пояснил депутат.
По словам парламентария, назначение Умерова является вполне понятным, учитывая его опыт на посту министра обороны и участие в предыдущих раундах переговоров с Россией в Стамбуле.
"Поэтому я думаю исключительно для этого, чтобы была официальная должность для того, чтобы представлять Украину на переговорах", — подытожил депутат.
Вчера Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Украины Рустем Умеров секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Предыдущего секретаря СНБО Александра Литвиненко отправили в отставку.
Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.