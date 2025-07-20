Рейтинг@Mail.ru
В Киеве объяснили решение Зеленского по экс-министру обороны - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/umerov-2030222094.html
В Киеве объяснили решение Зеленского по экс-министру обороны
В Киеве объяснили решение Зеленского по экс-министру обороны - РИА Новости, 20.07.2025
В Киеве объяснили решение Зеленского по экс-министру обороны
Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот иметь возможность участвовать в переговорах с РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:32:00+03:00
2025-07-20T03:32:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
рустем умеров
александр литвиненко (1962-2006)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:138:2790:1707_1920x0_80_0_0_60221e8be5f3fc1d9dfdfabd5fb178bb.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот иметь возможность участвовать в переговорах с российской стороной, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в эфире украинского радио NV."Я думаю, вернее, по одной из версий, ему (Умерову. — Прим. Ред.) дали этот статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы он не был человеком без должности", — пояснил депутат.По словам парламентария, назначение Умерова является вполне понятным, учитывая его опыт на посту министра обороны и участие в предыдущих раундах переговоров с Россией в Стамбуле."Поэтому я думаю исключительно для этого, чтобы была официальная должность для того, чтобы представлять Украину на переговорах", — подытожил депутат.Вчера Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Украины Рустем Умеров секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Предыдущего секретаря СНБО Александра Литвиненко отправили в отставку.Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
https://ria.ru/20250718/zelenskij-2029898075.html
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027371104.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_04d4dfbdc3ef79a15906448d99c3f5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, рустем умеров, александр литвиненко (1962-2006), верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Александр Литвиненко (1962-2006), Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
В Киеве объяснили решение Зеленского по экс-министру обороны

Депутат Костенко назвал причину назначения Умерова на пост в СНБО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭкс-министр обороны Украины Рустем Умеров
Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот иметь возможность участвовать в переговорах с российской стороной, такое мнение выразил депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко в эфире украинского радио NV.
"Я думаю, вернее, по одной из версий, ему (Умерову. — Прим. Ред.) дали этот статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы он не был человеком без должности", — пояснил депутат.
По словам парламентария, назначение Умерова является вполне понятным, учитывая его опыт на посту министра обороны и участие в предыдущих раундах переговоров с Россией в Стамбуле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
18 июля, 11:59
"Поэтому я думаю исключительно для этого, чтобы была официальная должность для того, чтобы представлять Украину на переговорах", — подытожил депутат.
Вчера Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Украины Рустем Умеров секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Предыдущего секретаря СНБО Александра Литвиненко отправили в отставку.
Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
Фотография, опубликованная Дарьей Каленюк - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США
5 июля, 14:12
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийРустем УмеровАлександр Литвиненко (1962-2006)Верховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала