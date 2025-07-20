https://ria.ru/20250720/ultimatum-2030248869.html

В США заявили о поворотном моменте после ультиматума Трампа в адрес России

В США заявили о поворотном моменте после ультиматума Трампа в адрес России - РИА Новости, 20.07.2025

В США заявили о поворотном моменте после ультиматума Трампа в адрес России

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс назвала ультиматум американского президента Дональда Трампа в адрес России поворотным моментом, пишет Hill. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс назвала ультиматум американского президента Дональда Трампа в адрес России поворотным моментом, пишет Hill."Прошедшая неделя была поворотным моментом", — приводятся ее слова в публикации.Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление Трампа о возможном введении пошлин в отношении товаров из России театральным ультиматумом, который разочаровал "воинственную Европу".В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250720/telegraph-2030240856.html

https://ria.ru/20250720/krym-2030237571.html

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в мире, сша, россия, европа, кондолиза райс, дональд трамп, евросоюз, дмитрий медведев