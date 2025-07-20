https://ria.ru/20250720/ukraina-2030314156.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2025

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T22:34:00+03:00

2025-07-20T22:34:00+03:00

2025-07-20T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.24 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области. Перед этим ее объявили в Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250720/pushilin-2030305068.html

сумская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины