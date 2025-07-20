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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:34:00+03:00
2025-07-20T22:34:00+03:00
2025-07-20T22:34:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.24 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области. Перед этим ее объявили в Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250720/pushilin-2030305068.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу