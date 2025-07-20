https://ria.ru/20250720/ukraina-2030291872.html

На Западе раскрыли неожиданную причину начала конфликта на Украине

На Западе раскрыли неожиданную причину начала конфликта на Украине - РИА Новости, 20.07.2025

На Западе раскрыли неожиданную причину начала конфликта на Украине

Разгоревшийся в США политический скандал, связанный с фейками о российском вмешательстве в выборы 2016 года, поспособствовал началу конфликта на Украине, такое... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:20:00+03:00

2025-07-20T18:20:00+03:00

2025-07-20T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Разгоревшийся в США политический скандал, связанный с фейками о российском вмешательстве в выборы 2016 года, поспособствовал началу конфликта на Украине, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Рашагейт" расколол американскую политику, демонизировал Россию и стал одной из причин войны на Украине", — утверждает он.Эксперт также призвал привлечь к ответственности всех виновных в разжигании этой вражды.В пятницу директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.

https://ria.ru/20250720/ultimatum-2030248869.html

https://ria.ru/20250720/peregovory-2030229412.html

https://ria.ru/20250720/tramp-2030229102.html

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