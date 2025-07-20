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На Западе раскрыли неожиданную причину начала конфликта на Украине - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:20 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030291872.html
На Западе раскрыли неожиданную причину начала конфликта на Украине
На Западе раскрыли неожиданную причину начала конфликта на Украине - РИА Новости, 20.07.2025
На Западе раскрыли неожиданную причину начала конфликта на Украине
Разгоревшийся в США политический скандал, связанный с фейками о российском вмешательстве в выборы 2016 года, поспособствовал началу конфликта на Украине, такое... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:20:00+03:00
2025-07-20T18:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
гленн дизен
тулси габбард
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Разгоревшийся в США политический скандал, связанный с фейками о российском вмешательстве в выборы 2016 года, поспособствовал началу конфликта на Украине, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Рашагейт" расколол американскую политику, демонизировал Россию и стал одной из причин войны на Украине", — утверждает он.Эксперт также призвал привлечь к ответственности всех виновных в разжигании этой вражды.В пятницу директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
https://ria.ru/20250720/ultimatum-2030248869.html
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, гленн дизен, тулси габбард, центральное разведывательное управление (цру), фбр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Гленн Дизен, Тулси Габбард, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР, Украина
На Западе раскрыли неожиданную причину начала конфликта на Украине

Дизен: скандал с выборами в США способствовал началу конфликта на Украине

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Разгоревшийся в США политический скандал, связанный с фейками о российском вмешательстве в выборы 2016 года, поспособствовал началу конфликта на Украине, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Рашагейт" расколол американскую политику, демонизировал Россию и стал одной из причин войны на Украине", — утверждает он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В США заявили о поворотном моменте после ультиматума Трампа в адрес России
Вчера, 11:13
Эксперт также призвал привлечь к ответственности всех виновных в разжигании этой вражды.
В пятницу директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.

Расследование "российского вмешательства"

Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Германии раскрыли тайный сговор Зеленского с США против России
Вчера, 07:05
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
  • ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
  • у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;
  • ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
  • спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Нанесла удар": в США испугались того, что сделал Трамп
Вчера, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампГленн ДизенТулси ГаббардЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ФБРУкраина
 
 
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