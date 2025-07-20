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"Ситуация критическая". Депутат Рады сделал шокирующее признание о ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025
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16:24 20.07.2025 (обновлено: 23:51 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030279190.html
"Ситуация критическая". Депутат Рады сделал шокирующее признание о ВСУ
"Ситуация критическая". Депутат Рады сделал шокирующее признание о ВСУ - РИА Новости, 20.07.2025
"Ситуация критическая". Депутат Рады сделал шокирующее признание о ВСУ
На фронте складывается критическая для Киева ситуация, а Владимир Зеленский своими действиями может лишь ускорить разгром ВСУ, пишет в своем Telegram-канале... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:24:00+03:00
2025-07-20T23:51:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На фронте складывается критическая для Киева ситуация, а Владимир Зеленский своими действиями может лишь ускорить разгром ВСУ, пишет в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В Киев вместе с Келлогом прилетал глава британского Генштаба Радакин. Видимо, ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление. Напомню, швейцарское издание NZZ видит только один вариант — сокращение линии фронта, т. е. отступление. Однако мы все знаем, что Зеленский отличается тем, что у него нет заднего хода. Он скорее сожжет все резервы в попытках удержать фронт, чем отступит. Тем самым ускорит финальный разгром ВСУ", — написал он.Главком ВСУ Александр Сырский после встречи с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, вероятно, готовит самоубийственную провокацию в зоне СВО и может по указке Лондона бросить на убой очередные штурмовые группы в ближайшие 50 дней, заявили РИА Новости в силовых структурах.В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.Кроме того, на этой неделе Трамп утверждал, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030278266.html
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в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Ситуация критическая". Депутат Рады сделал шокирующее признание о ВСУ

Дубинский: на фронте сложилась критическая для Украины ситуация

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На фронте складывается критическая для Киева ситуация, а Владимир Зеленский своими действиями может лишь ускорить разгром ВСУ, пишет в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Киев вместе с Келлогом прилетал глава британского Генштаба Радакин. Видимо, ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление. Напомню, швейцарское издание NZZ видит только один вариант — сокращение линии фронта, т. е. отступление. Однако мы все знаем, что Зеленский отличается тем, что у него нет заднего хода. Он скорее сожжет все резервы в попытках удержать фронт, чем отступит. Тем самым ускорит финальный разгром ВСУ", — написал он.
Йохан Вадефуль - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Глава МИД Германии выступил со странным заявлением об Украине
Вчера, 16:11
Главком ВСУ Александр Сырский после встречи с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, вероятно, готовит самоубийственную провокацию в зоне СВО и может по указке Лондона бросить на убой очередные штурмовые группы в ближайшие 50 дней, заявили РИА Новости в силовых структурах.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Согласно информации СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германий вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались от участия в инициативе.
Кроме того, на этой неделе Трамп утверждал, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована в том, чтобы достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
СМИ: Украина запаниковала из-за возможного сюрприза от Трампа
Вчера, 15:31
 
В миреУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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