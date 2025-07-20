https://ria.ru/20250720/ukraina-2030278266.html

Глава МИД Германии выступил со странным заявлением об Украине

Глава МИД Германии выступил со странным заявлением об Украине - РИА Новости, 20.07.2025

Глава МИД Германии выступил со странным заявлением об Украине

Украина не терпит поражение в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью изданию Bild, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:11:00+03:00

2025-07-20T16:11:00+03:00

2025-07-20T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украина не терпит поражение в конфликте с Россией, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью изданию Bild, отвечая на вопрос о положении Киева."Нет, не проигрывает. Вся Европа поддерживает Украину, и США также готовы оказать поддержку", — утверждает он.Он также добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы изменил отношение к президенту России Владимиру Путину после усилий канцлера ФРГ Фридриха Мерца.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Владимир Путин, в свою очередь, еще никак не прокомментировал заявления американского президента.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030270093.html

https://ria.ru/20250720/peskov-2030264697.html

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в мире, украина, россия, германия, дональд трамп, владимир путин, фридрих мерц, евросоюз, сша