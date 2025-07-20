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СМИ: Украина запаниковала из-за возможного сюрприза от Трампа - РИА Новости, 20.07.2025
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15:31 20.07.2025 (обновлено: 15:32 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030273603.html
СМИ: Украина запаниковала из-за возможного сюрприза от Трампа
СМИ: Украина запаниковала из-за возможного сюрприза от Трампа - РИА Новости, 20.07.2025
СМИ: Украина запаниковала из-за возможного сюрприза от Трампа
На Украине сомневаются в том, что американский президент Дональд Трамп полностью поддерживает Киев и не пойдет на внезапное ухудшение отношений, пишет издание... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:31:00+03:00
2025-07-20T15:32:00+03:00
дональд трамп
украина
в мире
киев
сша
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Украине сомневаются в том, что американский президент Дональд Трамп полностью поддерживает Киев и не пойдет на внезапное ухудшение отношений, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник."Нет окончательной уверенности в том, что отношения Зеленского с Трампом полностью наладились и теперь Белый дом вернется к полной и безоговорочной поддержке Украины &lt;...&gt; Сюрпризов с новым резким ухудшением отношений &lt;...&gt; исключать нельзя", — говорится в сообщении.Отмечается, что сигналы из Вашингтона по взаимоотношениям Украины и США до сих пор поступают очень противоречивые. По словам источника, Белый дом может начать склонять Киев к принятию условий России для заключения мирного соглашения.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html
https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html
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дональд трамп, украина, в мире, киев, сша, дмитрий песков, евросоюз
Дональд Трамп, Украина, В мире, Киев, США, Дмитрий Песков, Евросоюз
СМИ: Украина запаниковала из-за возможного сюрприза от Трампа

На Украине сомневаются, что Трамп не пойдет на ухудшение отношений с Киевом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Украине сомневаются в том, что американский президент Дональд Трамп полностью поддерживает Киев и не пойдет на внезапное ухудшение отношений, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
"Нет окончательной уверенности в том, что отношения Зеленского с Трампом полностью наладились и теперь Белый дом вернется к полной и безоговорочной поддержке Украины <...> Сюрпризов с новым резким ухудшением отношений <...> исключать нельзя", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что сигналы из Вашингтона по взаимоотношениям Украины и США до сих пор поступают очень противоречивые. По словам источника, Белый дом может начать склонять Киев к принятию условий России для заключения мирного соглашения.
В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
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Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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