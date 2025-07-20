"Вчитайтесь в это!" На Западе забили тревогу из-за Украины
Филиппо обвинил ЕС в безумии из-за плана по расходам на Украину
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Франции охвачены безумием, если соглашаются на предложение Еврокомиссии выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Выделять Украине по 40 миллионов евро в день в течение семи лет! Только вчитайтесь в это безумие!" — написал он.
Политик отметил, что ЕС уже выделил Украине около 160 миллиардов евро на военную и гуманитарную помощи с марта 2022 года по май 2025 года, в то время как Франция в 2026 году планирует отказаться от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, повысить налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит, и сделать два праздничных дня рабочими.
В среду еврокомиссар по бюджету Петр Серафин заявил, что Еврокомиссия представила предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 годы, проект предполагает выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.