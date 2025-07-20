https://ria.ru/20250720/ukraina-2030270093.html

"Вчитайтесь в это!" На Западе забили тревогу из-за Украины

"Вчитайтесь в это!" На Западе забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 20.07.2025

"Вчитайтесь в это!" На Западе забили тревогу из-за Украины

Власти Франции охвачены безумием, если соглашаются на предложение Еврокомиссии выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины, заявил лидер... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:02:00+03:00

2025-07-20T15:02:00+03:00

2025-07-20T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Франции охвачены безумием, если соглашаются на предложение Еврокомиссии выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Выделять Украине по 40 миллионов евро в день в течение семи лет! Только вчитайтесь в это безумие!" — написал он.Политик отметил, что ЕС уже выделил Украине около 160 миллиардов евро на военную и гуманитарную помощи с марта 2022 года по май 2025 года, в то время как Франция в 2026 году планирует отказаться от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, повысить налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит, и сделать два праздничных дня рабочими.В среду еврокомиссар по бюджету Петр Серафин заявил, что Еврокомиссия представила предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 годы, проект предполагает выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250720/peskov-2030264697.html

https://ria.ru/20250720/syurpriz-2030263549.html

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в мире, украина, франция, москва, флориан филиппо, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, россия