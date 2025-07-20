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"Вчитайтесь в это!" На Западе забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030270093.html
"Вчитайтесь в это!" На Западе забили тревогу из-за Украины
"Вчитайтесь в это!" На Западе забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 20.07.2025
"Вчитайтесь в это!" На Западе забили тревогу из-за Украины
Власти Франции охвачены безумием, если соглашаются на предложение Еврокомиссии выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины, заявил лидер... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:02:00+03:00
2025-07-20T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
москва
флориан филиппо
сергей лавров
еврокомиссия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Франции охвачены безумием, если соглашаются на предложение Еврокомиссии выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Выделять Украине по 40 миллионов евро в день в течение семи лет! Только вчитайтесь в это безумие!" — написал он.Политик отметил, что ЕС уже выделил Украине около 160 миллиардов евро на военную и гуманитарную помощи с марта 2022 года по май 2025 года, в то время как Франция в 2026 году планирует отказаться от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, повысить налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит, и сделать два праздничных дня рабочими.В среду еврокомиссар по бюджету Петр Серафин заявил, что Еврокомиссия представила предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 годы, проект предполагает выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250720/peskov-2030264697.html
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в мире, украина, франция, москва, флориан филиппо, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Москва, Флориан Филиппо, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия
"Вчитайтесь в это!" На Западе забили тревогу из-за Украины

Филиппо обвинил ЕС в безумии из-за плана по расходам на Украину

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Власти Франции охвачены безумием, если соглашаются на предложение Еврокомиссии выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Выделять Украине по 40 миллионов евро в день в течение семи лет! Только вчитайтесь в это безумие!" — написал он.
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Политик отметил, что ЕС уже выделил Украине около 160 миллиардов евро на военную и гуманитарную помощи с марта 2022 года по май 2025 года, в то время как Франция в 2026 году планирует отказаться от индексации пенсий и социальных выплат по инфляции, повысить налоги для богатых, чтобы сократить бюджетный дефицит, и сделать два праздничных дня рабочими.
В среду еврокомиссар по бюджету Петр Серафин заявил, что Еврокомиссия представила предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2 триллиона евро на период с 2028 по 2034 годы, проект предполагает выделить до 100 миллиардов евро на восстановление Украины.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияМоскваФлориан ФилиппоСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзРоссия
 
 
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