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"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России - РИА Новости, 20.07.2025
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13:33 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030261807.html
"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России
"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России - РИА Новости, 20.07.2025
"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России
В Германии признают, что антироссийские санкции вредят тем странам, которые их вводят, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:33:00+03:00
2025-07-20T13:33:00+03:00
россия
в мире
москва
германия
кайя каллас
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Германии признают, что антироссийские санкции вредят тем странам, которые их вводят, пишет немецкое издание Junge Welt."Страны, которые ввели санкции, сами себе навредили. Немецкие машиностроители с этим не спорят", — говорится в материале.Автор статьи назвал реакцию самой Москвы на принятие 18-го пакета ограничительных мер спокойной.В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о согласовании очередного пакета антироссийских санкций.Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.
https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html
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россия, в мире, москва, германия, кайя каллас
Россия, В мире, Москва, Германия, Кайя Каллас
"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России

Junge Welt: в Германии не спорят с тем, что санкции против России вредят Европе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Германии признают, что антироссийские санкции вредят тем странам, которые их вводят, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Страны, которые ввели санкции, сами себе навредили. Немецкие машиностроители с этим не спорят", — говорится в материале.
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Автор статьи назвал реакцию самой Москвы на принятие 18-го пакета ограничительных мер спокойной.
В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о согласовании очередного пакета антироссийских санкций.
Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.
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