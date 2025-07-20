https://ria.ru/20250720/ukraina-2030261807.html

"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России

"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России - РИА Новости, 20.07.2025

"С этим не спорят". На Западе сделали неожиданное признание из-за России

В Германии признают, что антироссийские санкции вредят тем странам, которые их вводят, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:33:00+03:00

2025-07-20T13:33:00+03:00

2025-07-20T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Германии признают, что антироссийские санкции вредят тем странам, которые их вводят, пишет немецкое издание Junge Welt."Страны, которые ввели санкции, сами себе навредили. Немецкие машиностроители с этим не спорят", — говорится в материале.Автор статьи назвал реакцию самой Москвы на принятие 18-го пакета ограничительных мер спокойной.В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о согласовании очередного пакета антироссийских санкций.Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры против России неэффективны.

https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html

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