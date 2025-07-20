https://ria.ru/20250720/ukraina-2030247934.html

"Разрушил надежды". На Западе забили тревогу после слов Мерца об Украине

"Разрушил надежды". На Западе забили тревогу после слов Мерца об Украине - РИА Новости, 20.07.2025

"Разрушил надежды". На Западе забили тревогу после слов Мерца об Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц отверг Украину, заявив о невозможности ее вступления в Евросоюз до окончания конфликта с Россией, пишет издание Exxpress. РИА Новости, 20.07.2025

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евросоюз

украина

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берлин (город)

клаус йоханнис

фридрих мерц

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Немецкий канцлер Фридрих Мерц отверг Украину, заявив о невозможности ее вступления в Евросоюз до окончания конфликта с Россией, пишет издание Exxpress."Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС", — говорится в материале.В пятницу немецкий политик на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине заявил, что вступление Украины в европейское объединение может быть реализовано только после окончания военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса.Канцлер добавил, что пока Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, членство в ЕС едва ли возможно. Он также подчеркнул, что процесс растянется на годы.

https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html

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украина

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евросоюз, украина, в мире, румыния, берлин (город), клаус йоханнис, фридрих мерц