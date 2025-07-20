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"Разрушил надежды". На Западе забили тревогу после слов Мерца об Украине - РИА Новости, 20.07.2025
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10:57 20.07.2025 (обновлено: 10:58 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030247934.html
"Разрушил надежды". На Западе забили тревогу после слов Мерца об Украине
"Разрушил надежды". На Западе забили тревогу после слов Мерца об Украине - РИА Новости, 20.07.2025
"Разрушил надежды". На Западе забили тревогу после слов Мерца об Украине
Немецкий канцлер Фридрих Мерц отверг Украину, заявив о невозможности ее вступления в Евросоюз до окончания конфликта с Россией, пишет издание Exxpress. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:57:00+03:00
2025-07-20T10:58:00+03:00
евросоюз
украина
в мире
румыния
берлин (город)
клаус йоханнис
фридрих мерц
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Немецкий канцлер Фридрих Мерц отверг Украину, заявив о невозможности ее вступления в Евросоюз до окончания конфликта с Россией, пишет издание Exxpress."Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС", — говорится в материале.В пятницу немецкий политик на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине заявил, что вступление Украины в европейское объединение может быть реализовано только после окончания военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса.Канцлер добавил, что пока Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, членство в ЕС едва ли возможно. Он также подчеркнул, что процесс растянется на годы.
https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html
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евросоюз, украина, в мире, румыния, берлин (город), клаус йоханнис, фридрих мерц
Евросоюз, Украина, В мире, Румыния, Берлин (город), Клаус Йоханнис, Фридрих Мерц
"Разрушил надежды". На Западе забили тревогу после слов Мерца об Украине

Exxpress: Мерц разрушил надежды Украины на вступление в ЕС

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Немецкий канцлер Фридрих Мерц отверг Украину, заявив о невозможности ее вступления в Евросоюз до окончания конфликта с Россией, пишет издание Exxpress.
"Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины на скорое вступление в ЕС", — говорится в материале.
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В пятницу немецкий политик на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Берлине заявил, что вступление Украины в европейское объединение может быть реализовано только после окончания военного конфликта и в результате многолетнего поэтапного процесса.
Канцлер добавил, что пока Украина находится в состоянии вооруженного конфликта, членство в ЕС едва ли возможно. Он также подчеркнул, что процесс растянется на годы.
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ЕвросоюзУкраинаВ миреРумынияБерлин (город)Клаус ЙоханнисФридрих Мерц
 
 
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