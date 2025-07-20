https://ria.ru/20250720/ukraina-2030239406.html

Глава МИД Германии сделал дерзкое заявление о Путине и Трампе

Глава МИД Германии сделал дерзкое заявление о Путине и Трампе - РИА Новости, 20.07.2025

Глава МИД Германии сделал дерзкое заявление о Путине и Трампе

Американский президент Дональд Трамп изменил отношение к Владимиру Путину после усилий канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил министр иностранных дел Германии... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:29:00+03:00

2025-07-20T09:29:00+03:00

2025-07-20T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.Американский президент Дональд Трамп изменил отношение к Владимиру Путину после усилий канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью изданию Bild."Фридрих Мерц сыграл важную роль (В якобы изменении позиции Трампа в отношении Путина. — Прим. ред.), поскольку с самого начала ясно дал понять, что он привержен делу Украины", — утверждает он.По словам министра, Мерц высказывался о своей позиции по Украине на встрече с главой Белого дома в Овальном кабинете и на саммите G7. Канцлер сказал Трампу, что США сейчас нужны Европе, добавил Вадефуль.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html

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