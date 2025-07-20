Рейтинг@Mail.ru
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:41 20.07.2025 (обновлено: 14:17 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине - РИА Новости, 20.07.2025
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине
Норвегия наживается на украинском конфликте, прикрываясь якобы стремлением помочь Киеву, пишет норвежское издание Steigan. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:41:00+03:00
2025-07-20T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
норвегия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Норвегия наживается на украинском конфликте, прикрываясь якобы стремлением помочь Киеву, пишет норвежское издание Steigan."Мы зарабатываем огромные деньги на конфликте, который ежедневно уносит жизни и угрожает стабильности всей Европы. И пока пропаганда рисует картину "хорошей Норвегии", помогающей Украине в трудную минуту, миллиарды рекой текут в норвежскую казну", — говорится в материале.По словам автора, Норвегия спекулирует на войне, прикрываясь "добрым делом".На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot для ВСУ. По его словам, Норвегия в том числе планирует профинансировать закупку трех установок.В Кремле позже сообщили, что Москва внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружения Украине.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html
украина
норвегия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире, норвегия, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Норвегия, Киев
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине

Steigan: Норвегия наживается на украинском конфликте

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Норвегия наживается на украинском конфликте, прикрываясь якобы стремлением помочь Киеву, пишет норвежское издание Steigan.
"Мы зарабатываем огромные деньги на конфликте, который ежедневно уносит жизни и угрожает стабильности всей Европы. И пока пропаганда рисует картину "хорошей Норвегии", помогающей Украине в трудную минуту, миллиарды рекой текут в норвежскую казну", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Страшная ошибка: ежедневными налетами Россия оказала Украине великую услугу
19 июля, 08:00
По словам автора, Норвегия спекулирует на войне, прикрываясь "добрым делом".
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot для ВСУ. По его словам, Норвегия в том числе планирует профинансировать закупку трех установок.
В Кремле позже сообщили, что Москва внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружения Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп запустил обратный отсчет для доллара
19 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреНорвегияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала