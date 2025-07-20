https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине - РИА Новости, 20.07.2025
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине
Норвегия наживается на украинском конфликте, прикрываясь якобы стремлением помочь Киеву, пишет норвежское издание Steigan. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:41:00+03:00
2025-07-20T08:41:00+03:00
2025-07-20T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Норвегия наживается на украинском конфликте, прикрываясь якобы стремлением помочь Киеву, пишет норвежское издание Steigan."Мы зарабатываем огромные деньги на конфликте, который ежедневно уносит жизни и угрожает стабильности всей Европы. И пока пропаганда рисует картину "хорошей Норвегии", помогающей Украине в трудную минуту, миллиарды рекой текут в норвежскую казну", — говорится в материале.По словам автора, Норвегия спекулирует на войне, прикрываясь "добрым делом".На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot для ВСУ. По его словам, Норвегия в том числе планирует профинансировать закупку трех установок.В Кремле позже сообщили, что Москва внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружения Украине.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире, норвегия, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Норвегия, Киев
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине
Steigan: Норвегия наживается на украинском конфликте