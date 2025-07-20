https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235002.html

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2025

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:32:00+03:00

2025-07-20T08:32:00+03:00

2025-07-20T08:32:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит более получаса. В 08.11 тревога расширилась на Полтавскую, Сумскую и Черниговскую области. Через пару минут тревога расширилась на Одесскую область.

https://ria.ru/20250719/daniya-2030156049.html

украина

харьковская область

черниговская область

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в мире, украина, харьковская область, черниговская область