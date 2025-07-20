"Влипли по полной": в Киеве сообщили о страшной беде
Соскин назвал помощь Киеву от США обманом и предрек скорый провал на фронте
© Getty Images / Paula BronsteinУкраинский военный
© Getty Images / Paula Bronstein
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украина находится в шаге от военного провала, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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"Времени нет. Украина находится полном цейтноте: у Украины уже оружия практически нет, денег нет. <…> То есть, фактически, это уже катастрофа. Это полная катастрофа", — предупредил он.
По словам Соскина, все обещания Киеву со стороны Европы и США о скорых поставках вооружений в рамках обещанной помощи — не более чем пустые заявления, не предусматривающие никакой конкретики. Президент США Дональд Трамп мастерски снял с себя ответственность за поддержку Киева, переложив это бремя на Европу, пояснил эксперт.
"Что Трамп сделал? Он сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул Зеленского, причем очень мощно. <…> Фактически, все влипли по полной программе", — сказал Соскин.
При этом, отметил политолог, даже если появится конкретика относительно того, что войдет в предоставляемый пакет, его доставка займет слишком много времени для того, чтобы ВСУ смогли что-то изменить на поле боя.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, ранее объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО.
По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.