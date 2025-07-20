https://ria.ru/20250720/ukraina-2030218343.html

"Влипли по полной": в Киеве сообщили о страшной беде

"Влипли по полной": в Киеве сообщили о страшной беде - РИА Новости, 20.07.2025

"Влипли по полной": в Киеве сообщили о страшной беде

Украина находится в шаге от военного провала, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T01:50:00+03:00

2025-07-20T01:50:00+03:00

2025-07-20T01:50:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украина находится в шаге от военного провала, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Времени нет. Украина находится полном цейтноте: у Украины уже оружия практически нет, денег нет. <…> То есть, фактически, это уже катастрофа. Это полная катастрофа", — предупредил он.По словам Соскина, все обещания Киеву со стороны Европы и США о скорых поставках вооружений в рамках обещанной помощи — не более чем пустые заявления, не предусматривающие никакой конкретики. Президент США Дональд Трамп мастерски снял с себя ответственность за поддержку Киева, переложив это бремя на Европу, пояснил эксперт."Что Трамп сделал? Он сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул Зеленского, причем очень мощно. <…> Фактически, все влипли по полной программе", — сказал Соскин.При этом, отметил политолог, даже если появится конкретика относительно того, что войдет в предоставляемый пакет, его доставка займет слишком много времени для того, чтобы ВСУ смогли что-то изменить на поле боя.Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, ранее объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030215954.html

https://ria.ru/20250719/tramp-2030109788.html

https://ria.ru/20250717/porazhenie-2029745891.html

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в мире, украина, киев, сша, олег соскин, дональд трамп, вооруженные силы украины