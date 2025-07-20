"Им все равно": в конгрессе предсказали жуткое будущее США из-за Украины
Марджори Тейлор Грин раскритиковала конгресс за продолжение финансирования Киева
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х раскритиковала конгресс США за то, что они не поддержали ее поправку, направленную на остановку помощи Украине.
"На этой неделе моя поправка, призванная остановить отправку ваших с трудом заработанных налоговых долларов <…> (На поддержку Украины. — Прим. ред.), провалилась, потому что за нее проголосовали ВСЕГО 76 республиканцев", — написала она.
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По данным голосования, против инициативы Тейлор Грин проголосовали 141 республиканец и 212 демократов.
Грин также возмутило, что американские законодатели по-прежнему голосуют в пользу поддержки киевского режима несмотря на то, что у самих Штатов накопился огромный госдолг в размере 37 триллионов долларов. При этом их не смущает даже то, что Украина не является членом НАТО.
"Им все равно, что у наших детей нет будущего, потому что наше правительство однажды рухнет, и наши дети будут погребены под огромным налоговым и долговым бременем. Вы думали, что проголосовали за то, чтобы остановить кровожадную Америку и иностранные интервенции, и войны. Но вот что вышло", — констатировала Грин.
Накануне в американском конгрессе состоялось голосование за поправку к расходам из оборонного бюджета, согласно которой предлагалось сократить помощь иностранным государствам — в том числе и Киеву — в общей сложности на 1,6 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, ранее объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.