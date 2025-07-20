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"Им все равно": в конгрессе предсказали жуткое будущее США из-за Украины - РИА Новости, 20.07.2025
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01:01 20.07.2025 (обновлено: 01:03 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030215954.html
"Им все равно": в конгрессе предсказали жуткое будущее США из-за Украины
"Им все равно": в конгрессе предсказали жуткое будущее США из-за Украины - РИА Новости, 20.07.2025
"Им все равно": в конгрессе предсказали жуткое будущее США из-за Украины
Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х раскритиковала конгресс США за то, что они не поддержали ее поправку, направленную на остановку... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T01:01:00+03:00
2025-07-20T01:03:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х раскритиковала конгресс США за то, что они не поддержали ее поправку, направленную на остановку помощи Украине."На этой неделе моя поправка, призванная остановить отправку ваших с трудом заработанных налоговых долларов &lt;…&gt; (На поддержку Украины. — Прим. ред.), провалилась, потому что за нее проголосовали ВСЕГО 76 республиканцев", — написала она.По данным голосования, против инициативы Тейлор Грин проголосовали 141 республиканец и 212 демократов.Грин также возмутило, что американские законодатели по-прежнему голосуют в пользу поддержки киевского режима несмотря на то, что у самих Штатов накопился огромный госдолг в размере 37 триллионов долларов. При этом их не смущает даже то, что Украина не является членом НАТО."Им все равно, что у наших детей нет будущего, потому что наше правительство однажды рухнет, и наши дети будут погребены под огромным налоговым и долговым бременем. Вы думали, что проголосовали за то, чтобы остановить кровожадную Америку и иностранные интервенции, и войны. Но вот что вышло", — констатировала Грин.Накануне в американском конгрессе состоялось голосование за поправку к расходам из оборонного бюджета, согласно которой предлагалось сократить помощь иностранным государствам — в том числе и Киеву — в общей сложности на 1,6 миллиарда долларов.Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, ранее объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250716/grin-2029507628.html
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201194.html
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, марджори тейлор грин
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин
"Им все равно": в конгрессе предсказали жуткое будущее США из-за Украины

Марджори Тейлор Грин раскритиковала конгресс за продолжение финансирования Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х раскритиковала конгресс США за то, что они не поддержали ее поправку, направленную на остановку помощи Украине.
"На этой неделе моя поправка, призванная остановить отправку ваших с трудом заработанных налоговых долларов <…> (На поддержку Украины. — Прим. ред.), провалилась, потому что за нее проголосовали ВСЕГО 76 республиканцев", — написала она.
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В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине
16 июля, 16:29
По данным голосования, против инициативы Тейлор Грин проголосовали 141 республиканец и 212 демократов.
Грин также возмутило, что американские законодатели по-прежнему голосуют в пользу поддержки киевского режима несмотря на то, что у самих Штатов накопился огромный госдолг в размере 37 триллионов долларов. При этом их не смущает даже то, что Украина не является членом НАТО.
"Им все равно, что у наших детей нет будущего, потому что наше правительство однажды рухнет, и наши дети будут погребены под огромным налоговым и долговым бременем. Вы думали, что проголосовали за то, чтобы остановить кровожадную Америку и иностранные интервенции, и войны. Но вот что вышло", — констатировала Грин.
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Вчера, 21:19
Накануне в американском конгрессе состоялось голосование за поправку к расходам из оборонного бюджета, согласно которой предлагалось сократить помощь иностранным государствам — в том числе и Киеву — в общей сложности на 1,6 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, ранее объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
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