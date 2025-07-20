https://ria.ru/20250720/ukraina-2030215954.html

"Им все равно": в конгрессе предсказали жуткое будущее США из-за Украины

"Им все равно": в конгрессе предсказали жуткое будущее США из-за Украины - РИА Новости, 20.07.2025

"Им все равно": в конгрессе предсказали жуткое будущее США из-за Украины

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х раскритиковала конгресс США за то, что они не поддержали ее поправку, направленную на остановку... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T01:01:00+03:00

2025-07-20T01:01:00+03:00

2025-07-20T01:03:00+03:00

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марджори тейлор грин

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х раскритиковала конгресс США за то, что они не поддержали ее поправку, направленную на остановку помощи Украине."На этой неделе моя поправка, призванная остановить отправку ваших с трудом заработанных налоговых долларов <…> (На поддержку Украины. — Прим. ред.), провалилась, потому что за нее проголосовали ВСЕГО 76 республиканцев", — написала она.По данным голосования, против инициативы Тейлор Грин проголосовали 141 республиканец и 212 демократов.Грин также возмутило, что американские законодатели по-прежнему голосуют в пользу поддержки киевского режима несмотря на то, что у самих Штатов накопился огромный госдолг в размере 37 триллионов долларов. При этом их не смущает даже то, что Украина не является членом НАТО."Им все равно, что у наших детей нет будущего, потому что наше правительство однажды рухнет, и наши дети будут погребены под огромным налоговым и долговым бременем. Вы думали, что проголосовали за то, чтобы остановить кровожадную Америку и иностранные интервенции, и войны. Но вот что вышло", — констатировала Грин.Накануне в американском конгрессе состоялось голосование за поправку к расходам из оборонного бюджета, согласно которой предлагалось сократить помощь иностранным государствам — в том числе и Киеву — в общей сложности на 1,6 миллиарда долларов.Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, ранее объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250716/grin-2029507628.html

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030201194.html

https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030108331.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, марджори тейлор грин