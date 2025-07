https://ria.ru/20250720/ukraina-2030187520.html

Трамп одобрил: Украина готовит наступление, которое переломит ход войны

Трамп одобрил: Украина готовит наступление, которое переломит ход войны - РИА Новости, 20.07.2025

Трамп одобрил: Украина готовит наступление, которое переломит ход войны

Международная политически-аналитическая братия в последние дни оживленно читает и интерпретирует знаки, символы и пассы, посылаемые Вашингтоном в связи с... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:00:00+03:00

2025-07-20T08:00:00+03:00

2025-07-20T08:01:00+03:00

в мире

украина

россия

москва

вооруженные силы украины

мид польши

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030179981_0:30:1165:685_1920x0_80_0_0_9b8a72c12926b4b260f477bea6558079.jpg

Международная политически-аналитическая братия в последние дни оживленно читает и интерпретирует знаки, символы и пассы, посылаемые Вашингтоном в связи с контролируемой утечкой через крупные западные СМИ, согласно которой американский президент во время недавнего телефонного разговора с Зеленским открытым текстом призвал срочно переходить от обороны к наступлению и чуть ли не начал обсуждать конкретную возможность ударов дальнобойным оружием по Москве и Санкт-Петербургу.Пикантности ситуации придает то, что, вопреки обыкновению, Белый дом не обозвал данную информацию ложью и фальшивкой, а было лишь заявлено, что все было "вырвано из контекста": Трамп спрашивал Зеленского про удары чисто теоретически, для расширения кругозора. На самом деле, как объяснила пресс-секретарь Каролин Левитт, "президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства". То есть разговор был, эта тема обсуждалась, но все попутал гадкий контекст.Впрочем, в пользу Трампа можно сказать, что после он высказался резко против ударов Украины по Москве плюс начал энергично утверждать, что дальнобойное оружие Киеву поставляться не будет.Если действительно во всем виноват контекст, то тогда возникает много вопросов по поводу непонятного броуновского движения внутри самой команды Трампа, где многое противоречит тому, что он говорит от себя. Например, самые что ни на есть официальные американские лица (которых никто не опроверг) утверждают, что в Вашингтоне рассматривается разрешение Киеву использовать ракеты ATACMS на полную дальность (300 километров), а также "на столе" находится тема с крылатыми ракетами "Томагавк", которые могут с территории Украины достигать Москвы.На фоне этой "стратегической неопределенности" крупные западные СМИ приободрились и начали синхронно качать тему "Трамп разлюбил Путина, опять полюбил Зеленского, теперь России конец, потому что на фоне усиления военной помощи у Украины есть серьезные шансы повернуть боевые действия вспять". Например, наши любимцы из Atlantic Council написали, что "заявление Трампа подтверждает его разворот к максимальному давлению на Кремль", а The Washington Post считает, что "президент теперь знает, что Россия не согласится на мир, если стоимость продолжения войны не станет невыносимой".Некоторые западные военные эксперты при этом утверждают, что Украина в последнее время специально сдает "ненужные" территории, выигрывая паузу для формирования нового ударного кулака, проводя ускоренную мобилизацию и накапливая вооружение и боеприпасы, поступающие с Запада. Например, только что пришла новость, что Австралия поставила на Украину аж 49 американских танков M1 Abrams. Правда, из предыдущих западных поставок из 31 танка Abrams сейчас где-то маскируются в беленых сараях подо Львовом целых четыре, но все равно звучит грозно.В свое время, перед раздутым летним "контрнаступом" ВСУ 2023 года, ведущие западные мозговые центры исходили слюной и в один голос предрекали скорые небесные кары, которые должны будут обрушиться на голову Кремля и русской армии. Тем любопытнее то, что сейчас, в преддверии виртуального "контрнаступа 2.0", их победная аналитика немного пообтрепалась и потеряла свой былой шик.The Spectator: "На Украине кончаются боевые силы, ее солдаты на передовой истощены, а военная поддержка США сузилась до противовоздушной обороны. Моральный дух украинцев, достойно поднявшийся на протяжении большей части войны, рушится".The Institute for Policy Studies: "Трамп думает, что он неостановимая сила. Но Путин — недвижимый объект".Council on Foreign Relations: "Мы не должны ожидать кардинальных изменений на поле боя или за столом переговоров в обозримом будущем".Foreign Policy: "Мы не можем подразумевать, что Трамп будет придерживаться объявленной позиции".Спасибо за ценные мнения, но гораздо важнее базовая военная наука и объективная реальность, согласно которым гипотетическое всесокрушающее наступление ВСУ — лишь нездоровые мечтания. Если даже отставить в сторону то, что любое серьезное накапливание сил для удара будет сразу известно руководству ВС РФ, то буквально все пункты, необходимые для любого "переломного" наступления для ВСУ, отмечены красными крестиками, а не зелеными галочками: тут и серьезнейшие проблемы с личным составом, и нехватка базовых ресурсов, и низкая обеспеченность боевыми машинами, инженерной техникой и военным транспортом. Как пишут сами вэсэушники, "одним "Старлинком" и дронами Москву не возьмешь".Появляются данные о том, что ВСУ уже вынуждены привлекать иностранных наемников вообще без боевого опыта (нулевая фильтрация) и сразу бросают их на передок, что свидетельствует о серьезной системной перегрузке, которую долго выдерживать невозможно. Вчера издание The New York Times рискнуло попасть на "Миротворец", отрапортовав, что "армия России в июне смогла максимально продвинуться и освободить наибольшую территорию с начала года", а "успех ВС РФ связан с превосходством в личном составе и воздушных силах". Даже профессиональный русофоб, глава МИД Польши Сикорский, признал: "Два года назад казалось, что Украина побеждает. А теперь, однако, чаша весов, похоже, склоняется в сторону России".Погодите, а как же "наступление века"?Нет сомнений, что агонизирующий киевский режим вполне может предпринять очередную самоубийственную попытку "медийной перемоги", но совершенно очевидно, что на фоне гарантированных массовых потерь результат для ВСУ будет не просто катастрофическим, а фатальным.Наши американские собеседники об этом знают, и ставить на недостреленную лошадь они не хотят. Продать под шумок оружие Европе? Это без проблем. Как сказал на днях министр обороны Германии Писториус, "очевидно одно: мы все сейчас должны открыть кошельки".Мы сразу предупреждали: война против России, пусть и чужими руками — это очень больно, и уже скоро доктор вместо парацетамола может прописать ампутацию.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

https://ria.ru/20250718/evropa-2029705774.html

https://ria.ru/20250718/zapad-2029760944.html

https://ria.ru/20250717/tramp-2029647137.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

в мире, украина, россия, москва, вооруженные силы украины, мид польши, аналитика