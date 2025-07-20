Спецпосланник Уиткофф жаловался Трампу на Нетаньяху
Axios: спецпосланник Уиткофф жаловался Трампу на Нетаньяху из-за ударов по Сирии
© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ряд американских высокопоставленных чиновников, включая спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, жаловались напрямую президенту США Дональду Трампу на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за израильских ударов по Сирии, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Такие страны, как Турция и Саудовская Аравия, направили администрации Трампа гневные сообщения по поводу действий Израиля, а несколько высокопоставленных чиновников США напрямую пожаловались Трампу на Нетаньяху. Среди этих чиновников были (специальный посланник США по Сирии Томас - ред.) Барак и посланник Белого дома Стив Уиткофф - оба близкие друзья Трампа", - говорится в сообщении.
Как пишет портал, Трамп пока воздерживается от публичной критики Нетаньяху, и неясно, разделяет ли он разочарование своих советников.
"Бомбардировки в Сирии застали президента и Белый дом врасплох", - приводит портал слова американского чиновника.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.
В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника
Вчера, 15:40