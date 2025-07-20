https://ria.ru/20250720/uitkoff-2030276743.html

Спецпосланник Уиткофф жаловался Трампу на Нетаньяху

Спецпосланник Уиткофф жаловался Трампу на Нетаньяху - РИА Новости, 20.07.2025

Спецпосланник Уиткофф жаловался Трампу на Нетаньяху

Ряд американских высокопоставленных чиновников, включая спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, жаловались напрямую президенту США Дональду... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T15:59:00+03:00

2025-07-20T15:59:00+03:00

2025-07-20T15:59:00+03:00

в мире

сирия

сша

израиль

биньямин нетаньяху

дональд трамп

стив уиткофф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ряд американских высокопоставленных чиновников, включая спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, жаловались напрямую президенту США Дональду Трампу на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за израильских ударов по Сирии, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Такие страны, как Турция и Саудовская Аравия, направили администрации Трампа гневные сообщения по поводу действий Израиля, а несколько высокопоставленных чиновников США напрямую пожаловались Трампу на Нетаньяху. Среди этих чиновников были (специальный посланник США по Сирии Томас - ред.) Барак и посланник Белого дома Стив Уиткофф - оба близкие друзья Трампа", - говорится в сообщении. Как пишет портал, Трамп пока воздерживается от публичной критики Нетаньяху, и неясно, разделяет ли он разочарование своих советников. "Бомбардировки в Сирии застали президента и Белый дом врасплох", - приводит портал слова американского чиновника. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины. В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его. В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250717/izrail-2029741966.html

https://ria.ru/20250720/netanyakhu-2030274427.html

сирия

сша

израиль

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в мире, сирия, сша, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, стив уиткофф