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"Наступательные операции": в бундесвере призвали к ударам по России - РИА Новости, 20.07.2025
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03:37 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/udary-2030222383.html
"Наступательные операции": в бундесвере призвали к ударам по России
"Наступательные операции": в бундесвере призвали к ударам по России - РИА Новости, 20.07.2025
"Наступательные операции": в бундесвере призвали к ударам по России
Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре, чтобы помочь Украине эффективнее... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:37:00+03:00
2025-07-20T03:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре, чтобы помочь Украине эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе в конфликте на Украине, об этом он заявил в эфире YouTube-канала бундесвера."Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался. Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы", — сказал он.По словам немецкого генерала, целями также могут стать предприятия оборонки. Он также признал, что Москва серьезно преуспела в производстве ракет, но призвал найти способ помешать развитию российского ВПК."Здесь нам нужно еще раз подумать о том, достаточно ли того, что мы предприняли в отношении экономических мер, и где мы можем найти рычаги для сокращения российского производства, особенно — в этой области", — заключил Фройдинг.На прошлой неделе Фройдинг заявил, что Украине необходимы "ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", и Германия предоставит Киеву финансовую поддержку для приобретения таких ракет.При этом немецкий военный признал, что ситуация на фронте для Украины сейчас "безусловно напряженная", а российские войска "уже в течение нескольких недель, если не месяцев" удерживают инициативу. По его словам, в воздушной сфере положение Украины, особенно в крупных городах, в последние недели ухудшилось.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028409196.html
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в мире, украина, германия, россия
В мире, Украина, Германия, Россия
"Наступательные операции": в бундесвере призвали к ударам по России

Генерал-майор бундесвера Фройдинг призвал бомбить российские аэродромы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре, чтобы помочь Украине эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе в конфликте на Украине, об этом он заявил в эфире YouTube-канала бундесвера.
"Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался. Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы", — сказал он.
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По словам немецкого генерала, целями также могут стать предприятия оборонки. Он также признал, что Москва серьезно преуспела в производстве ракет, но призвал найти способ помешать развитию российского ВПК.
"Здесь нам нужно еще раз подумать о том, достаточно ли того, что мы предприняли в отношении экономических мер, и где мы можем найти рычаги для сокращения российского производства, особенно — в этой области", — заключил Фройдинг.
На прошлой неделе Фройдинг заявил, что Украине необходимы "ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", и Германия предоставит Киеву финансовую поддержку для приобретения таких ракет.
При этом немецкий военный признал, что ситуация на фронте для Украины сейчас "безусловно напряженная", а российские войска "уже в течение нескольких недель, если не месяцев" удерживают инициативу. По его словам, в воздушной сфере положение Украины, особенно в крупных городах, в последние недели ухудшилось.
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