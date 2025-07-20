https://ria.ru/20250720/udary-2030222383.html

"Наступательные операции": в бундесвере призвали к ударам по России

"Наступательные операции": в бундесвере призвали к ударам по России - РИА Новости, 20.07.2025

"Наступательные операции": в бундесвере призвали к ударам по России

Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре, чтобы помочь Украине эффективнее... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T03:37:00+03:00

2025-07-20T03:37:00+03:00

2025-07-20T03:37:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и инфраструктуре, чтобы помочь Украине эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе в конфликте на Украине, об этом он заявил в эфире YouTube-канала бундесвера."Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался. Первая возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны в принципе — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы", — сказал он.По словам немецкого генерала, целями также могут стать предприятия оборонки. Он также признал, что Москва серьезно преуспела в производстве ракет, но призвал найти способ помешать развитию российского ВПК."Здесь нам нужно еще раз подумать о том, достаточно ли того, что мы предприняли в отношении экономических мер, и где мы можем найти рычаги для сокращения российского производства, особенно — в этой области", — заключил Фройдинг.На прошлой неделе Фройдинг заявил, что Украине необходимы "ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолеты", и Германия предоставит Киеву финансовую поддержку для приобретения таких ракет.При этом немецкий военный признал, что ситуация на фронте для Украины сейчас "безусловно напряженная", а российские войска "уже в течение нескольких недель, если не месяцев" удерживают инициативу. По его словам, в воздушной сфере положение Украины, особенно в крупных городах, в последние недели ухудшилось.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028409196.html

https://ria.ru/20250718/frg-2030061727.html

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