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ВСУ за сутки нанесли 52 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 52 удара по Херсонской области - РИА Новости, 20.07.2025
ВСУ за сутки нанесли 52 удара по Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 52 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись шесть... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:21:00+03:00
2025-07-20T10:21:00+03:00
2025-07-20T10:21:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 20 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 52 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись шесть населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима, удерживающие правый берег Днепра Херсонской области, нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 25 ударов из ствольной артиллерии. Еще 27 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали шесть населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Днепряны, Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Алёшки, Великая Лепетиха. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, днепр (река), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 52 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 52 артобстрела по левому берегу Днепра в Херсонской области