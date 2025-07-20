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Иран и Россия проведут учения в Каспийском море - РИА Новости, 20.07.2025
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10:40 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ucheniya-2030246121.html
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море - РИА Новости, 20.07.2025
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море
Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:40:00+03:00
2025-07-20T10:40:00+03:00
иран
каспийское море
россия
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС), передает госагентство Tasnim. "Комбинированные морские поисково-спасательные учения... CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля - ред.)... Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана - ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона", - говорится в сообщении агентства. Целью учений, уточняет Tasnim, является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.
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иран, каспийское море, россия
Иран, Каспийское море, Россия
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море

Tasnim: Иран и Россия начнут в Каспийском море учения CASAREX 2025

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Корабли во время учений
Корабли во время учений - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Корабли во время учений. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС), передает госагентство Tasnim.
"Комбинированные морские поисково-спасательные учения... CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля - ред.)... Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана - ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона", - говорится в сообщении агентства.
Целью учений, уточняет Tasnim, является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.
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ИранКаспийское мореРоссия
 
 
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