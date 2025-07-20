https://ria.ru/20250720/ucheniya-2030246121.html
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море - РИА Новости, 20.07.2025
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море
Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:40:00+03:00
2025-07-20T10:40:00+03:00
2025-07-20T10:40:00+03:00
иран
каспийское море
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739721041_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_680b44938a903738bbf34bedebfa73a3.jpg
ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС), передает госагентство Tasnim. "Комбинированные морские поисково-спасательные учения... CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля - ред.)... Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана - ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона", - говорится в сообщении агентства. Целью учений, уточняет Tasnim, является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.
https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028384104.html
иран
каспийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739721041_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_751b799457a3978a47a5241fcd92db1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, каспийское море, россия
Иран, Каспийское море, Россия
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море
Tasnim: Иран и Россия начнут в Каспийском море учения CASAREX 2025