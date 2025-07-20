https://ria.ru/20250720/ucheniya-2030246121.html

Иран и Россия проведут учения в Каспийском море

Иран и Россия проведут учения в Каспийском море - РИА Новости, 20.07.2025

Иран и Россия проведут учения в Каспийском море

Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:40:00+03:00

2025-07-20T10:40:00+03:00

2025-07-20T10:40:00+03:00

иран

каспийское море

россия

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ТЕГЕРАН, 20 июл – РИА Новости. Иран и Россия начнут 21 июля в Каспийском море учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил (ВМС) двух стран и сотрудников Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитное подразделение ВС), передает госагентство Tasnim. "Комбинированные морские поисково-спасательные учения... CASAREX-2025, организованные ВМС Исламской Республики Иран, пройдут в Каспийском море в течение трех дней, начиная с завтрашнего дня (21 июля - ред.)... Эти учения состоятся при участии ВМС армии (Ирана - ред.), КСИР, ВМС Российской Федерации и наблюдателей из стран прикаспийского региона", - говорится в сообщении агентства. Целью учений, уточняет Tasnim, является повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран.

https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028384104.html

иран

каспийское море

россия

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иран, каспийское море, россия