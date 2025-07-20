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Фидан обсудил со спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2025
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18:57 20.07.2025 (обновлено: 19:05 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/turtsiya-2030294531.html
Фидан обсудил со спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии, сообщил источник
Фидан обсудил со спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2025
Фидан обсудил со спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии, сообщил источник
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани и спецпосланником президента США Дональда Трампа Томом Барраком ситуацию в Сирии,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:57:00+03:00
2025-07-20T19:05:00+03:00
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СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани и спецпосланником президента США Дональда Трампа Томом Барраком ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Фидан провел телефонные разговоры с Шейбани и Барраком в воскресенье, отметил источник."В ходе переговоров была обсуждена ситуация в Сирии и проведена оценка встреч в Аммане касательно обстановки на юге САР", - заявил источник.В Аммане в субботу состоялась встреча Баррака с главами МИД Сирии и Иордании, по итогам которой стороны договорились о практических шагах по реализации прекращения огня в сирийской Сувейде.Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
https://ria.ru/20250719/izrail-2030208232.html
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в мире, амман (город), дамаск (город), хакан фидан, дональд трамп, сирия, ахмед аш-шараа
В мире, Амман (город), Дамаск (город), Хакан Фидан, Дональд Трамп, Сирия, Ахмед аш-Шараа
Фидан обсудил со спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии, сообщил источник

Фидан обсудил с сирийским коллегой и спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани и спецпосланником президента США Дональда Трампа Томом Барраком ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Фидан провел телефонные разговоры с Шейбани и Барраком в воскресенье, отметил источник.
"В ходе переговоров была обсуждена ситуация в Сирии и проведена оценка встреч в Аммане касательно обстановки на юге САР", - заявил источник.
В Аммане в субботу состоялась встреча Баррака с главами МИД Сирии и Иордании, по итогам которой стороны договорились о практических шагах по реализации прекращения огня в сирийской Сувейде.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.
В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Лидер друзов в Израиле призвал Ливан участвовать в переговорах по Сирии
19 июля, 22:47
 
В миреАмман (город)Дамаск (город)Хакан ФиданДональд ТрампСирияАхмед аш-Шараа
 
 
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