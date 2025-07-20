Фидан обсудил со спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии, сообщил источник
Фидан обсудил с сирийским коллегой и спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани и спецпосланником президента США Дональда Трампа Томом Барраком ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Фидан провел телефонные разговоры с Шейбани и Барраком в воскресенье, отметил источник.
В Аммане в субботу состоялась встреча Баррака с главами МИД Сирии и Иордании, по итогам которой стороны договорились о практических шагах по реализации прекращения огня в сирийской Сувейде.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.
В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.