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В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов - РИА Новости, 20.07.2025
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13:07 20.07.2025 (обновлено: 13:08 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/tursity-2030259241.html
В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов
В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов - РИА Новости, 20.07.2025
В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов
Пропавших в Белом море туристов ищут в Карелии, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:07:00+03:00
2025-07-20T13:08:00+03:00
россия
белое море
республика карелия
ми-8 амтш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пропавших в Белом море туристов ищут в Карелии, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа из 7 человек на байдарках сплавлялась по Белому морю. Маршрут шёл от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Не дойдя до конечной точки из-за ухудшения погоды, группой было принято решение вернуться обратно", - говорится в сообщении. Отмечается, что четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов Архипелага Кузова. Специалистами МЧС России найдены и эвакуированы два человека, ещё за двумя направлен вертолёт Ми-8, судьба троих туристов на одной парной и одной одиночной байдарках неизвестна. Кроме того, от Соловецких островов направлен катер МЧС России, он пойдёт по маршруту туристов, чтобы обследовать территорию. Также в поисках от МЧС России участвуют 10 человек и три единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра из Архангельска. Подчеркивается, что на данный момент в зоне поиска порывы ветра достигают 6-10 метров в секунду, а высота волны 0,8 метра, температура воды не превышает +9°С.
https://ria.ru/20250719/vetnam-2030175301.html
https://ria.ru/20250720/zemletryasenie-2030222871.html
россия
белое море
республика карелия
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россия, белое море, республика карелия, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Белое море, Республика Карелия, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Карелии ищут пропавших в Белом море туристов

МЧС: в Карелии ищут пропавших в Белом море туристов

© Flickr / alexanderbukreevВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Flickr / alexanderbukreev
Вертолет. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пропавших в Белом море туристов ищут в Карелии, сообщает пресс-служба МЧС России.
Карелии ищут пропавших в Белом море туристов. Не зарегистрированная в МЧС России туристическая группа из 7 человек на байдарках сплавлялась по Белому морю. Маршрут шёл от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Не дойдя до конечной точки из-за ухудшения погоды, группой было принято решение вернуться обратно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов Архипелага Кузова. Специалистами МЧС России найдены и эвакуированы два человека, ещё за двумя направлен вертолёт Ми-8, судьба троих туристов на одной парной и одной одиночной байдарках неизвестна.
Кроме того, от Соловецких островов направлен катер МЧС России, он пойдёт по маршруту туристов, чтобы обследовать территорию. Также в поисках от МЧС России участвуют 10 человек и три единицы техники, в том числе вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра из Архангельска.
Подчеркивается, что на данный момент в зоне поиска порывы ветра достигают 6-10 метров в секунду, а высота волны 0,8 метра, температура воды не превышает +9°С.
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РоссияБелое мореРеспублика КарелияМи-8 АМТШМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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