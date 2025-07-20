https://ria.ru/20250720/tsunami-2030258028.html

На северных Курилах отменили угрозу цунами

На северных Курилах отменили угрозу цунами - РИА Новости, 20.07.2025

На северных Курилах отменили угрозу цунами

Угроза цунами, объявленная на северных Курилах, отменена, сообщили РИА Новости в УГМС по Сахалинской области. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:59:00+03:00

2025-07-20T12:59:00+03:00

2025-07-20T12:59:00+03:00

сахалинская область

камчатка

парамушир

россия

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл - РИА Новости. Угроза цунами, объявленная на северных Курилах, отменена, сообщили РИА Новости в УГМС по Сахалинской области. "Отбой тревоги цунами прозвучал в 20.31 (12.31 мск)", - рассказал представитель пресс-службы ведомства. Тревога цунами по Северо-Курильскому району была объявлена после землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло в воскресенье у побережья Камчатки. Спасатели предупредили о возможном подходе волны к островам Парамушир и Шумшу.

https://ria.ru/20250720/zemletrjasenie-2030241076.html

сахалинская область

камчатка

парамушир

россия

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2025

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сахалинская область, камчатка, парамушир, россия, происшествия