https://ria.ru/20250720/tsunami-2030258028.html
На северных Курилах отменили угрозу цунами
На северных Курилах отменили угрозу цунами - РИА Новости, 20.07.2025
На северных Курилах отменили угрозу цунами
Угроза цунами, объявленная на северных Курилах, отменена, сообщили РИА Новости в УГМС по Сахалинской области. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:59:00+03:00
2025-07-20T12:59:00+03:00
2025-07-20T12:59:00+03:00
сахалинская область
камчатка
парамушир
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:548:2061:1707_1920x0_80_0_0_204ce7bd1d39faded5961cbdb204dcad.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл - РИА Новости. Угроза цунами, объявленная на северных Курилах, отменена, сообщили РИА Новости в УГМС по Сахалинской области. "Отбой тревоги цунами прозвучал в 20.31 (12.31 мск)", - рассказал представитель пресс-службы ведомства. Тревога цунами по Северо-Курильскому району была объявлена после землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло в воскресенье у побережья Камчатки. Спасатели предупредили о возможном подходе волны к островам Парамушир и Шумшу.
https://ria.ru/20250720/zemletrjasenie-2030241076.html
сахалинская область
камчатка
парамушир
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:501:2061:2047_1920x0_80_0_0_0d2cedb4a8fd260bd548a2f362032ddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, камчатка, парамушир, россия, происшествия
Сахалинская область, Камчатка, Парамушир, Россия, Происшествия
На северных Курилах отменили угрозу цунами
УГМС: угроза цунами на северных Курилах отменена