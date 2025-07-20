Рейтинг@Mail.ru
На северных Курилах отменили угрозу цунами - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/tsunami-2030258028.html
На северных Курилах отменили угрозу цунами
На северных Курилах отменили угрозу цунами - РИА Новости, 20.07.2025
На северных Курилах отменили угрозу цунами
Угроза цунами, объявленная на северных Курилах, отменена, сообщили РИА Новости в УГМС по Сахалинской области. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:59:00+03:00
2025-07-20T12:59:00+03:00
сахалинская область
камчатка
парамушир
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:548:2061:1707_1920x0_80_0_0_204ce7bd1d39faded5961cbdb204dcad.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл - РИА Новости. Угроза цунами, объявленная на северных Курилах, отменена, сообщили РИА Новости в УГМС по Сахалинской области. "Отбой тревоги цунами прозвучал в 20.31 (12.31 мск)", - рассказал представитель пресс-службы ведомства. Тревога цунами по Северо-Курильскому району была объявлена после землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло в воскресенье у побережья Камчатки. Спасатели предупредили о возможном подходе волны к островам Парамушир и Шумшу.
https://ria.ru/20250720/zemletrjasenie-2030241076.html
сахалинская область
камчатка
парамушир
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004588795_0:501:2061:2047_1920x0_80_0_0_0d2cedb4a8fd260bd548a2f362032ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, камчатка, парамушир, россия, происшествия
Сахалинская область, Камчатка, Парамушир, Россия, Происшествия
На северных Курилах отменили угрозу цунами

УГМС: угроза цунами на северных Курилах отменена

© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанкПанорама острова Парамушир
Панорама острова Парамушир - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в медиабанк
Панорама острова Парамушир. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июл - РИА Новости. Угроза цунами, объявленная на северных Курилах, отменена, сообщили РИА Новости в УГМС по Сахалинской области.
"Отбой тревоги цунами прозвучал в 20.31 (12.31 мск)", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.
Тревога цунами по Северо-Курильскому району была объявлена после землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло в воскресенье у побережья Камчатки. Спасатели предупредили о возможном подходе волны к островам Парамушир и Шумшу.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Вчера, 09:49
 
Сахалинская областьКамчаткаПарамуширРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала