https://ria.ru/20250720/trevoga-2030226898.html
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.07.2025
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:04:00+03:00
2025-07-20T06:04:00+03:00
2025-07-20T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:458:4400:2933_1920x0_80_0_0_95ceba17269fd34d5f0f6baaca94588c.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Воздушная тревога отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Тамбовская область... Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250720/opasnost-2030226502.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_286:0:4197:2933_1920x0_80_0_0_f84cab25b9fd967a55e31b0a757dc8cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
МЧС: в Тамбовской области отменили воздушную тревогу