https://ria.ru/20250720/tramp-2030305588.html

"Путин капитулирует?" В США рассказали, чем обернется ультиматум Трампа

"Путин капитулирует?" В США рассказали, чем обернется ультиматум Трампа - РИА Новости, 20.07.2025

"Путин капитулирует?" В США рассказали, чем обернется ультиматум Трампа

Американский президент Дональд Трамп наивно полагает, что его 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной обернется в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:34:00+03:00

2025-07-20T20:34:00+03:00

2025-07-20T20:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп наивно полагает, что его 50-дневный ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной обернется в пользу США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Неужели Трамп действительно верит, что все это закончится через 50 дней? Через 50 дней он предъявит Путину ультиматум? Путин просто разведет руками? Он капитулирует? Мы заключим сделку? Это будет выгодная для Соединенных Штатов сделка и мы будем жить долго и счастливо? Вы действительно думаете, что так и произойдет? Я сомневаюсь. Предполагаю, что эта война будет продолжаться, и что русские в конечном итоге ее выиграют", — сказал он.Эксперт также отметил, что глава Белого дома, выбирая срок в 50 дней, якобы подходящих для ультиматума, который он поставил России, "действовал интуитивно".В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил Песков, эти заявления весьма серьезные, России нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.

https://ria.ru/20250720/rossiya-2030298760.html

https://ria.ru/20250720/ultimatum-2030248869.html

https://ria.ru/20250720/tramp-2030229102.html

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