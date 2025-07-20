https://ria.ru/20250720/tramp-2030229102.html

"Нанесла удар": в США испугались того, что сделал Трамп

"Нанесла удар": в США испугались того, что сделал Трамп - РИА Новости, 20.07.2025

"Нанесла удар": в США испугались того, что сделал Трамп

Президент США Дональд Трамп внес такие изменения в сферы торговли, военного и политического сотрудничества, что последствия этого будут ощущаться еще... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:03:00+03:00

2025-07-20T07:03:00+03:00

2025-07-20T23:41:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп внес такие изменения в сферы торговли, военного и политического сотрудничества, что последствия этого будут ощущаться еще десятилетия, пишет издание Politico со ссылкой на экспертов, участвовавших в форуме по безопасности в Аспене."Бывшие и нынешние американские и иностранные чиновники, руководители предприятий и аналитики публично и в частных беседах признали, что администрация Трампа нанесла серьезный удар по большей части консенсуса, сложившегося после Второй мировой войны в отношении свободной торговли и долгосрочного сотрудничества", — говорится в материале.В частности, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала смириться с фактом, что мир, "вероятно, не вернется к прежней системе".Как отмечает издание, во время первого президентского срока Трампа элита считала, что сможет повлиять на его политику, и полагала, что будет легко ее отменить после его ухода с поста. Теперь же истеблишмент изо всех сил пытается разработать стратегию, которая хотя бы отчасти влияла на политику действующей администрации, пишет автор материала.В апреле журнал Foreign Affairs сообщил, что в первую очередь президент США Дональд Трамп стремится прийти к единению с Китаем и Россией. Вместо того чтобы попытаться обойти их, Трамп хочет убедить эти страны действовать сообща, чтобы вместе формировать мировой порядок, отмечало издание.

https://ria.ru/20250720/tramp-2030217829.html

https://ria.ru/20250720/yurist-2030221242.html

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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, кондолиза райс, politico