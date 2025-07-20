Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах
Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил экс-главу Белого дома Барака Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года.
"Группа специалистов отлично выступила о (необходимости. — Прим. ред.) преследования в судебном порядке Обамы и "бандитов", которые только что были недвусмысленно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня", — написал он.
В пятницу директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.
Расследование "российского вмешательства"
Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
- ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
- у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;
- ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
- спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.