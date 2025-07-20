https://ria.ru/20250720/tramp-2030218814.html
Трамп предложил отменить перерыв в работе сената США
Трамп предложил отменить перерыв в работе сената США - РИА Новости, 20.07.2025
Трамп предложил отменить перерыв в работе сената США
Президент США Дональд Трамп предложил лидеру республиканцев в сенате Джону Тьюну отменить запланированный на август перерыв в работе законодателей, чтобы... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T01:57:00+03:00
2025-07-20T01:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил лидеру республиканцев в сенате Джону Тьюну отменить запланированный на август перерыв в работе законодателей, чтобы верхняя палата американского конгресса успела утвердить кандидатов на различные посты, выдвинутые ранее главой государства. Согласно расписанию работы конгресса, сенат и палата представителей в августе уйдут на ежегодный летний перерыв в работе. До этого времени в сенате запланированы слушания по различным кандидатурам, включая военные посты в различных командованиях США, а также в минфин, госдеп и на другие ведомства. "Надеюсь, очень талантливый Тьюн, одержавший множество побед за последние две недели и полгода, отменит августовские каникулы (и длинные выходные!), чтобы утвердить моих замечательных номинантов", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что предложенные кандидаты "очень нужны", но не указал, кого конкретно имеет в виду.
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в мире, сша, дональд трамп, джон тьюн
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Тьюн
Трамп предложил отменить перерыв в работе сената США
Трамп предложил отменить перерыв в работе сената США на август