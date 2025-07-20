https://ria.ru/20250720/tramp-2030218814.html

Трамп предложил отменить перерыв в работе сената США

Трамп предложил отменить перерыв в работе сената США - РИА Новости, 20.07.2025

Трамп предложил отменить перерыв в работе сената США

Президент США Дональд Трамп предложил лидеру республиканцев в сенате Джону Тьюну отменить запланированный на август перерыв в работе законодателей, чтобы... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T01:57:00+03:00

2025-07-20T01:57:00+03:00

2025-07-20T01:57:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джон тьюн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030193140_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_499b2399b0c543ab953fbff97342b7fe.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил лидеру республиканцев в сенате Джону Тьюну отменить запланированный на август перерыв в работе законодателей, чтобы верхняя палата американского конгресса успела утвердить кандидатов на различные посты, выдвинутые ранее главой государства. Согласно расписанию работы конгресса, сенат и палата представителей в августе уйдут на ежегодный летний перерыв в работе. До этого времени в сенате запланированы слушания по различным кандидатурам, включая военные посты в различных командованиях США, а также в минфин, госдеп и на другие ведомства. "Надеюсь, очень талантливый Тьюн, одержавший множество побед за последние две недели и полгода, отменит августовские каникулы (и длинные выходные!), чтобы утвердить моих замечательных номинантов", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что предложенные кандидаты "очень нужны", но не указал, кого конкретно имеет в виду.

https://ria.ru/20250719/tramp-2030177211.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джон тьюн