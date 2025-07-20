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"Ход за Путиным": СМИ раскрыли гнусные намерения Трампа по Украине - РИА Новости, 20.07.2025
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01:36 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/tramp-2030217829.html
"Ход за Путиным": СМИ раскрыли гнусные намерения Трампа по Украине
"Ход за Путиным": СМИ раскрыли гнусные намерения Трампа по Украине - РИА Новости, 20.07.2025
"Ход за Путиным": СМИ раскрыли гнусные намерения Трампа по Украине
Сделка по поставкам систем Patriot Киеву позволила раскрыть настоящие намерения президента США Дональда Трампа, направленные на срыв российской инициативы по... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T01:36:00+03:00
2025-07-20T01:36:00+03:00
в мире
киев
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сделка по поставкам систем Patriot Киеву позволила раскрыть настоящие намерения президента США Дональда Трампа, направленные на срыв российской инициативы по урегулированию украинского кризиса, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Теперь ход за Путиным, и все благодаря сделке США и НАТО по поставкам вооружения (На Украину. — Прим. Ред.), которая открыла истинные намерения (Трампа. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Как утверждает издание, Трамп, не сумев переиграть Путина, решил использовать тактику угроз, обещая поднять тарифы, но вряд ли добьется успеха."Трамп сможет лишь в очередной раз подтвердить закрепившееся за ним прозвище, которое он приобрел из-за своих постоянных резких высказываний: TACO (Трамп всегда струсит. — Прим. Ред.)", — иронизирует издание.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100%-е тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250719/tramp-2030197355.html
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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
"Ход за Путиным": СМИ раскрыли гнусные намерения Трампа по Украине

BZ: сделка по Patriot раскрыла планы Трампа по срыву урегулирования на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сделка по поставкам систем Patriot Киеву позволила раскрыть настоящие намерения президента США Дональда Трампа, направленные на срыв российской инициативы по урегулированию украинского кризиса, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Теперь ход за Путиным, и все благодаря сделке США и НАТО по поставкам вооружения (На Украину. — Прим. Ред.), которая открыла истинные намерения (Трампа. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
Как утверждает издание, Трамп, не сумев переиграть Путина, решил использовать тактику угроз, обещая поднять тарифы, но вряд ли добьется успеха.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
СМИ раскрыли тактику Трампа по России и Украине
Вчера, 20:57
"Трамп сможет лишь в очередной раз подтвердить закрепившееся за ним прозвище, которое он приобрел из-за своих постоянных резких высказываний: TACO (Трамп всегда струсит. — Прим. Ред.)", — иронизирует издание.
В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100%-е тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Решил выиграть". На Западе раскрыли план Трампа против России
Вчера, 09:10
 
В миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
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