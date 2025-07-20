Трамп убирает главного конкурента
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Американский президент заявил, что БРИКС вскоре исчезнет, так как Соединенные Штаты собираются ввести десятипроцентные пошлины на все товары из шести стран-участниц. Целевая аудитория этих фантазий осталась неизвестна, а вот американское экспертное сообщество обеспокоилось. Тревожатся специалисты относительно аналогичного заявления (а Трамп их выдает со скоростью телетайпа, и все разные) — что Вашингтон планирует установить 100-процентные заградительные пошлины на импорт товаров из России, включая сельскохозяйственные удобрения.
The New York Times со ссылкой на компанию S&P Global Inc. со штаб-квартирой в Нью-Йорке пишет, что в случае реализации подобного сценария могут пострадать американские фермеры. Для понимания: S&P — это не заштатная контора формата "Рога и копыта", а целый конгломерат организаций, собирающих и анализирующих колоссальные объемы финансовой и биржевой информации, на основании чего формируются и присваиваются рейтинги странам, государственным валютам, прогнозируются курсы, инвестиционная привлекательность, стоимость энергоресурсов и золота.
Так вот, аналитики S&P Global заранее напоминают, что за прошлый год Соединенные Штаты ввезли из России удобрений почти на полтора миллиарда долларов, причем львиная доля пришлась на мочевину и аммиачную селитру. Они же предупреждают, что российские поставки аммиачной селитры составили половину всего импорта по этой товарной позиции и в случае введения двойных пошлин расходы американских фермеров возрастут на 30-40%. Это вместе с увеличением расходной части усложнит фермерским хозяйствам выход на порог рентабельности, а также приведет к непрогнозируемому росту стоимости сои и кукурузы. Именно данные сельхозкультуры — основной объект применения аммиачной селитры. Комплекс этих условий сделает американскую сою и кукурузу более дорогой, то есть менее конкурентной, а также даст покупателям вроде Китая право оспорить новые цены в рамках долгосрочных контрактов либо вообще прекратить закупки.
Сугубо для понимания объемов: Китай в 2023 году импортировал из США 22 миллиона тонн соевых бобов на 15,5 миллиарда долларов. Аналогичная ситуация и с кукурузой — КНР в год покупает у американских производителей свыше 21 миллиона тонн суммарной стоимостью 586 миллионов долларов. По обеим позициям больше в Китай продает только Бразилия, но о ней чуть ниже.
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В прошлом году аграрная империя под звездно-полосатым флагом вырастила и собрала 648 миллионов тонн кукурузы и 190 миллионов тонн сои. При этом на экспорт ушло 42 миллиона и 95 миллионов тонн соответственно. Нужно понимать, что администрация Трампа помимо заигрываний с крупными игроками нефтегазового рынка, о чем пишут во всех газетах, очень нежно оберегает своих агропромышленников. Об этом говорят значительно реже, хотя, например, в результате "качелей", когда Трамп раскачивал Канаду и Мексику, ему удалось продавить снижение пошлин на американскую кукурузу в эти страны, из-за чего в этом году, по оценкам рыночных аналитиков, ее экспорт увеличится на три процента. Министерство сельского хозяйства США (USAD) ожидает, что по итогам текущего года будет получен рекордный урожай кукурузы уже в 683 миллиона тонн. По сое динамика и закулисные игры очень похожи.
Ни в коем случае не стоит впадать в крайности и говорить, что без российской аммиачной селитры американский агрорынок коллапсирует. Соединенные Штаты в прошлом году своими силами на фоне растущей добычи природного газа произвели 14 миллионов тонн аммиачной селитры, а их российские коллеги — 2,1 миллиона. При этом наше правительство в рамках обеспечения интересов российских аграриев даже вводило запрет на экспорт селитры либо квотировало его. Крупнейшая квота в отдельные периоды составляла чуть более миллиона тонн. Потому перекрытие канала российских поставок создаст американцам определенные проблемы, но не более того.
А вот если вспомнить угрозы Трампа ввести тотальные санкции против всех участников БРИКС, то ситуация сразу углубляется и играет множеством скрытых оттенков.
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Потому что вторым крупнейшим мировым экспортером сельскохозяйственной продукции является Бразилия. Она, помимо прочего, активно поджимает американцев на мировом экспортном рынке кукурузы. Прошлый год бразильцы завершили ноздря в ноздрю с американцами, обе страны выручили на профильном экспорте по 14,3 миллиарда долларов. А вот по соевым бобам Бразилия лидирует с большим отрывом. При общем производстве в 152 миллиона тонн на экспорт отправлено 128 миллионов, то есть почти на треть больше, чем из США.
А еще Бразилия является крупнейшим поставщиком широкого спектра сельхозпродукции в Китай. То есть растущая в рамках БРИКС торговля Пекина и Бразилиа наносит по Штатам двойной удар. Поскольку 70 процентов торговли в рамках организации ведется в национальных валютах и эта пропорция растет, доллар как расчетная мировая единица получает все меньшее товарное обеспечение. Одновременно американский агросектор, ежегодно зарабатывающий на экспорте свыше 190 миллиардов долларов и лелеющий грандиозные планы роста, все с большим трудом конкурирует с бразильцами. Последние по невероятному стечению обстоятельств являются крупнейшими покупателями удобрений из России, еще одного базового участника БРИКС.
Интересная схема взаимных зависимостей, не правда ли?
Заявления Дональда Трампа эпатажны, противоречивы и как будто провоцируют шутки и мемы. Однако даже при минимальном погружении в детали становится понятно, что за анекдотичной ширмой часто прячутся масштабные планы и стратегии, призванные отхватить в пользу того или иного сектора американской экономики новый кусок. А поскольку мировой рыночный пирог давно поделен, этот самый кусок надо вырвать из рук конкурентов. И если для этого требуется мощный административный накат или грязная игра, не беда. В парадигме американской модели бизнеса грязные трюки — не позор, а средство устранения конкурентов и увеличения прибыли.