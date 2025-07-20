https://ria.ru/20250720/tramp-2030207818.html

Трамп убирает главного конкурента

Трамп убирает главного конкурента - РИА Новости, 20.07.2025

Трамп убирает главного конкурента

Американский президент заявил, что БРИКС вскоре исчезнет, так как Соединенные Штаты собираются ввести десятипроцентные пошлины на все товары из шести... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T08:00:00+03:00

2025-07-20T08:00:00+03:00

2025-07-20T08:02:00+03:00

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Американский президент заявил, что БРИКС вскоре исчезнет, так как Соединенные Штаты собираются ввести десятипроцентные пошлины на все товары из шести стран-участниц. Целевая аудитория этих фантазий осталась неизвестна, а вот американское экспертное сообщество обеспокоилось. Тревожатся специалисты относительно аналогичного заявления (а Трамп их выдает со скоростью телетайпа, и все разные) — что Вашингтон планирует установить 100-процентные заградительные пошлины на импорт товаров из России, включая сельскохозяйственные удобрения.The New York Times со ссылкой на компанию S&P Global Inc. со штаб-квартирой в Нью-Йорке пишет, что в случае реализации подобного сценария могут пострадать американские фермеры. Для понимания: S&P — это не заштатная контора формата "Рога и копыта", а целый конгломерат организаций, собирающих и анализирующих колоссальные объемы финансовой и биржевой информации, на основании чего формируются и присваиваются рейтинги странам, государственным валютам, прогнозируются курсы, инвестиционная привлекательность, стоимость энергоресурсов и золота.Так вот, аналитики S&P Global заранее напоминают, что за прошлый год Соединенные Штаты ввезли из России удобрений почти на полтора миллиарда долларов, причем львиная доля пришлась на мочевину и аммиачную селитру. Они же предупреждают, что российские поставки аммиачной селитры составили половину всего импорта по этой товарной позиции и в случае введения двойных пошлин расходы американских фермеров возрастут на 30-40%. Это вместе с увеличением расходной части усложнит фермерским хозяйствам выход на порог рентабельности, а также приведет к непрогнозируемому росту стоимости сои и кукурузы. Именно данные сельхозкультуры — основной объект применения аммиачной селитры. Комплекс этих условий сделает американскую сою и кукурузу более дорогой, то есть менее конкурентной, а также даст покупателям вроде Китая право оспорить новые цены в рамках долгосрочных контрактов либо вообще прекратить закупки.Сугубо для понимания объемов: Китай в 2023 году импортировал из США 22 миллиона тонн соевых бобов на 15,5 миллиарда долларов. Аналогичная ситуация и с кукурузой — КНР в год покупает у американских производителей свыше 21 миллиона тонн суммарной стоимостью 586 миллионов долларов. По обеим позициям больше в Китай продает только Бразилия, но о ней чуть ниже.В прошлом году аграрная империя под звездно-полосатым флагом вырастила и собрала 648 миллионов тонн кукурузы и 190 миллионов тонн сои. При этом на экспорт ушло 42 миллиона и 95 миллионов тонн соответственно. Нужно понимать, что администрация Трампа помимо заигрываний с крупными игроками нефтегазового рынка, о чем пишут во всех газетах, очень нежно оберегает своих агропромышленников. Об этом говорят значительно реже, хотя, например, в результате "качелей", когда Трамп раскачивал Канаду и Мексику, ему удалось продавить снижение пошлин на американскую кукурузу в эти страны, из-за чего в этом году, по оценкам рыночных аналитиков, ее экспорт увеличится на три процента. Министерство сельского хозяйства США (USAD) ожидает, что по итогам текущего года будет получен рекордный урожай кукурузы уже в 683 миллиона тонн. По сое динамика и закулисные игры очень похожи.Ни в коем случае не стоит впадать в крайности и говорить, что без российской аммиачной селитры американский агрорынок коллапсирует. Соединенные Штаты в прошлом году своими силами на фоне растущей добычи природного газа произвели 14 миллионов тонн аммиачной селитры, а их российские коллеги — 2,1 миллиона. При этом наше правительство в рамках обеспечения интересов российских аграриев даже вводило запрет на экспорт селитры либо квотировало его. Крупнейшая квота в отдельные периоды составляла чуть более миллиона тонн. Потому перекрытие канала российских поставок создаст американцам определенные проблемы, но не более того.А вот если вспомнить угрозы Трампа ввести тотальные санкции против всех участников БРИКС, то ситуация сразу углубляется и играет множеством скрытых оттенков.Потому что вторым крупнейшим мировым экспортером сельскохозяйственной продукции является Бразилия. Она, помимо прочего, активно поджимает американцев на мировом экспортном рынке кукурузы. Прошлый год бразильцы завершили ноздря в ноздрю с американцами, обе страны выручили на профильном экспорте по 14,3 миллиарда долларов. А вот по соевым бобам Бразилия лидирует с большим отрывом. При общем производстве в 152 миллиона тонн на экспорт отправлено 128 миллионов, то есть почти на треть больше, чем из США.А еще Бразилия является крупнейшим поставщиком широкого спектра сельхозпродукции в Китай. То есть растущая в рамках БРИКС торговля Пекина и Бразилиа наносит по Штатам двойной удар. Поскольку 70 процентов торговли в рамках организации ведется в национальных валютах и эта пропорция растет, доллар как расчетная мировая единица получает все меньшее товарное обеспечение. Одновременно американский агросектор, ежегодно зарабатывающий на экспорте свыше 190 миллиардов долларов и лелеющий грандиозные планы роста, все с большим трудом конкурирует с бразильцами. Последние по невероятному стечению обстоятельств являются крупнейшими покупателями удобрений из России, еще одного базового участника БРИКС.Интересная схема взаимных зависимостей, не правда ли?Заявления Дональда Трампа эпатажны, противоречивы и как будто провоцируют шутки и мемы. Однако даже при минимальном погружении в детали становится понятно, что за анекдотичной ширмой часто прячутся масштабные планы и стратегии, призванные отхватить в пользу того или иного сектора американской экономики новый кусок. А поскольку мировой рыночный пирог давно поделен, этот самый кусок надо вырвать из рук конкурентов. И если для этого требуется мощный административный накат или грязная игра, не беда. В парадигме американской модели бизнеса грязные трюки — не позор, а средство устранения конкурентов и увеличения прибыли.

https://ria.ru/20250717/glupost-2029694521.html

https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html

https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html

https://ria.ru/20250718/zapad-2029760944.html

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в мире, китай, бразилия, россия, s&p global, s&p, брикс, дональд трамп, аналитика