Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о полезных альтернативах торту - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/tort-2030220760.html
В Роспотребнадзоре рассказали о полезных альтернативах торту
В Роспотребнадзоре рассказали о полезных альтернативах торту - РИА Новости, 20.07.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о полезных альтернативах торту
Полезными альтернативами традиционным сладостям могут стать ягоды и фрукты, орехи, чиа-пудинг, греческий йогурт с медом, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T03:02:00+03:00
2025-07-20T03:02:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999303170_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_43b335a404b96998b5822491f5d20b0d.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полезными альтернативами традиционным сладостям могут стать ягоды и фрукты, орехи, чиа-пудинг, греческий йогурт с медом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день торта. В ведомстве посоветовали помнить о важности здоровья и сбалансированного питания, а также приобрести для праздничного стола полезные альтернативы традиционным сладостям. "Это могут быть ягоды и фрукты. Они не только удовлетворят потребность в сладком, но и обеспечат организм необходимыми витаминами и минералами. Плодово-ягодные продукты содержат клетчатку, что важно для пищеварения. Отличным источником полезных жиров и белка являются орехи, также способствующие насыщению и энергии", - сказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре добавили, что также в качестве альтернативы торту можно приготовить чиа-пудинг. Семена чиа, замоченные в молоке или растительном напитке, могут стать отличной основой для десерта, который будет сладким и полезным. "Не забывайте о греческом йогурте. Этот продукт богат белком и пробиотиками, а добавление меда или фруктов сделает его отличной альтернативой привычным сладостям", - объяснили в ведомстве. Снижение сахара в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и общему оздоровлению организма, уточнили в пресс-службе. Также это помогает восстановить баланс кальция и витаминов группы В, нормализовать вес, улучшить состояние кожи и повысить уровень энергии, заключили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250625/rospotrebnadzor-2025235715.html
https://ria.ru/20250613/okroshka-2022569042.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999303170_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d466a30abe89596c9a324aa48a634bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о полезных альтернативах торту

Роспотребнадзор: полезной альтернативой торту являются фрукты и ягоды

CC BY-SA 3.0 / Bin im Garten / Mille-feuilleТорт "Наполеон"
Торт Наполеон - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Bin im Garten / Mille-feuille
Торт "Наполеон". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полезными альтернативами традиционным сладостям могут стать ягоды и фрукты, орехи, чиа-пудинг, греческий йогурт с медом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день торта.
В ведомстве посоветовали помнить о важности здоровья и сбалансированного питания, а также приобрести для праздничного стола полезные альтернативы традиционным сладостям.
Лимонад со льдом - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный и вкусный лимонад
25 июня, 03:03
"Это могут быть ягоды и фрукты. Они не только удовлетворят потребность в сладком, но и обеспечат организм необходимыми витаминами и минералами. Плодово-ягодные продукты содержат клетчатку, что важно для пищеварения. Отличным источником полезных жиров и белка являются орехи, также способствующие насыщению и энергии", - сказали в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре добавили, что также в качестве альтернативы торту можно приготовить чиа-пудинг. Семена чиа, замоченные в молоке или растительном напитке, могут стать отличной основой для десерта, который будет сладким и полезным.
"Не забывайте о греческом йогурте. Этот продукт богат белком и пробиотиками, а добавление меда или фруктов сделает его отличной альтернативой привычным сладостям", - объяснили в ведомстве.
Снижение сахара в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и общему оздоровлению организма, уточнили в пресс-службе. Также это помогает восстановить баланс кальция и витаминов группы В, нормализовать вес, улучшить состояние кожи и повысить уровень энергии, заключили в Роспотребнадзоре.
Приготовление окрошки - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах окрошки
13 июня, 03:03
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала