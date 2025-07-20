https://ria.ru/20250720/tort-2030220760.html

В Роспотребнадзоре рассказали о полезных альтернативах торту

В Роспотребнадзоре рассказали о полезных альтернативах торту - РИА Новости, 20.07.2025

В Роспотребнадзоре рассказали о полезных альтернативах торту

Полезными альтернативами традиционным сладостям могут стать ягоды и фрукты, орехи, чиа-пудинг, греческий йогурт с медом, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T03:02:00+03:00

2025-07-20T03:02:00+03:00

2025-07-20T03:02:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полезными альтернативами традиционным сладостям могут стать ягоды и фрукты, орехи, чиа-пудинг, греческий йогурт с медом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный день торта. В ведомстве посоветовали помнить о важности здоровья и сбалансированного питания, а также приобрести для праздничного стола полезные альтернативы традиционным сладостям. "Это могут быть ягоды и фрукты. Они не только удовлетворят потребность в сладком, но и обеспечат организм необходимыми витаминами и минералами. Плодово-ягодные продукты содержат клетчатку, что важно для пищеварения. Отличным источником полезных жиров и белка являются орехи, также способствующие насыщению и энергии", - сказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре добавили, что также в качестве альтернативы торту можно приготовить чиа-пудинг. Семена чиа, замоченные в молоке или растительном напитке, могут стать отличной основой для десерта, который будет сладким и полезным. "Не забывайте о греческом йогурте. Этот продукт богат белком и пробиотиками, а добавление меда или фруктов сделает его отличной альтернативой привычным сладостям", - объяснили в ведомстве. Снижение сахара в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и общему оздоровлению организма, уточнили в пресс-службе. Также это помогает восстановить баланс кальция и витаминов группы В, нормализовать вес, улучшить состояние кожи и повысить уровень энергии, заключили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250625/rospotrebnadzor-2025235715.html

https://ria.ru/20250613/okroshka-2022569042.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)