https://ria.ru/20250720/telegraph-2030240856.html

На Западе испугались реакции России на ультиматум Трампа

На Западе испугались реакции России на ультиматум Трампа - РИА Новости, 20.07.2025

На Западе испугались реакции России на ультиматум Трампа

Реакция России на ультиматум президента США Дональда Трампа была конфронтационной, пишет Telegraph. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:47:00+03:00

2025-07-20T09:47:00+03:00

2025-07-20T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Реакция России на ультиматум президента США Дональда Трампа была конфронтационной, пишет Telegraph."Ответ сторонников жесткой линии из окружения Путина был как никогда конфронтационным", — говорится в публикации.Кроме того, обозреватель пожаловался на позитивную реакцию Московской фондовой биржи на угрозы главы Белого дома и укрепление рубля.Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление Трампа о возможном введении пошлин в отношении товаров из России театральным ультиматумом, который разочаровал "воинственную Европу".В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250720/krym-2030237571.html

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в мире, россия, сша, европа, дмитрий медведев, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков