https://ria.ru/20250720/tayfun-2030282558.html

Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма

Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма - РИА Новости, 20.07.2025

Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма

Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма, уровень предупреждения понижен, из-за стихии в воскресенье в городе пострадали по меньшей мере 26 человек, РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:48:00+03:00

2025-07-20T16:48:00+03:00

2025-07-20T17:05:00+03:00

в мире

гонконг

гуандун

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030283822_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_633c7ef870e57b0f15012b120d97da21.jpg

ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма, уровень предупреждения понижен, из-за стихии в воскресенье в городе пострадали по меньшей мере 26 человек, сообщает правительство специального административного района. Ранее в воскресенье метеорологическая обсерватория Гонконга ввела десятый, самый высокий, уровень предупреждения из-за приближения тайфуна Wipha, власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу. По состоянию на 19.40 (14.40 мск) обсерватория понизила уровень предупреждения до третьего. "Сигнал "Сильный ветер" номер 3 был объявлен в 19.40. Это означает, что ожидается ветер со средней скоростью от 41 до 62 километров в час. Тайфун Wipha ослабел, превратившись в сильный тропический шторм", - говорится в заявлении на сайте обсерватории. При этом на сайте правительства города сообщается, что "по состоянию на 16.00 сегодняшнего дня (11.00 мск) в отделения неотложной помощи государственных больниц за время тайфуна обратились 16 мужчин и 10 женщин". Вместе с тем отмечается, что в 34 временных убежища в разных районах Гонконга обратились 253 человека. Зарегистрированы более 470 случаев падения деревьев и три подтверждённых случая наводнений, сообщений об оползнях пока не поступало. Обсерватория также сообщает, что по состоянию на 20.00 (15.00 мск) Wipha находился примерно в 210 километрах к западу-юго-западу от Гонконга и, по прогнозам, будет двигаться на запад со скоростью около 22 километров в час, огибая побережье западной части южной китайской провинции Гуандун. Власти предупреждают, что населению рекомендуется сохранять бдительность, держаться подальше от берега и не заниматься водными видами спорта, остерегаться падающих предметов, не прикасаться к оборванным электрическим проводам. В разных районах города постепенно возобновляется работа паромного сообщения, автобусов, метро, железнодорожного сообщения. Ранее сообщалось об отмене как минимум 500 авиарейсов, что отразилось на порядка 100 тысячах пассажиров. В понедельник в городе ожидается сильный вечер и ливни.

https://ria.ru/20250720/gonkong-2030280274.html

https://ria.ru/20250618/uragan-2023665596.html

гонконг

гуандун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тайфун "Випха" в Гонконге Мощный тайфун Випха обрушился на Гонконг и нарушил жизнь региона. Сотням человек пришлось обращаться во временные убежища, чтобы укрыться от стихии. 2025-07-20T16:48 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гонконг, гуандун