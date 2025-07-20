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Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма - РИА Новости, 20.07.2025
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16:48 20.07.2025 (обновлено: 17:05 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/tayfun-2030282558.html
Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма
Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма - РИА Новости, 20.07.2025
Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма
Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма, уровень предупреждения понижен, из-за стихии в воскресенье в городе пострадали по меньшей мере 26 человек, РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:48:00+03:00
2025-07-20T17:05:00+03:00
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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма, уровень предупреждения понижен, из-за стихии в воскресенье в городе пострадали по меньшей мере 26 человек, сообщает правительство специального административного района. Ранее в воскресенье метеорологическая обсерватория Гонконга ввела десятый, самый высокий, уровень предупреждения из-за приближения тайфуна Wipha, власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу. По состоянию на 19.40 (14.40 мск) обсерватория понизила уровень предупреждения до третьего. "Сигнал "Сильный ветер" номер 3 был объявлен в 19.40. Это означает, что ожидается ветер со средней скоростью от 41 до 62 километров в час. Тайфун Wipha ослабел, превратившись в сильный тропический шторм", - говорится в заявлении на сайте обсерватории. При этом на сайте правительства города сообщается, что "по состоянию на 16.00 сегодняшнего дня (11.00 мск) в отделения неотложной помощи государственных больниц за время тайфуна обратились 16 мужчин и 10 женщин". Вместе с тем отмечается, что в 34 временных убежища в разных районах Гонконга обратились 253 человека. Зарегистрированы более 470 случаев падения деревьев и три подтверждённых случая наводнений, сообщений об оползнях пока не поступало. Обсерватория также сообщает, что по состоянию на 20.00 (15.00 мск) Wipha находился примерно в 210 километрах к западу-юго-западу от Гонконга и, по прогнозам, будет двигаться на запад со скоростью около 22 километров в час, огибая побережье западной части южной китайской провинции Гуандун. Власти предупреждают, что населению рекомендуется сохранять бдительность, держаться подальше от берега и не заниматься водными видами спорта, остерегаться падающих предметов, не прикасаться к оборванным электрическим проводам. В разных районах города постепенно возобновляется работа паромного сообщения, автобусов, метро, железнодорожного сообщения. Ранее сообщалось об отмене как минимум 500 авиарейсов, что отразилось на порядка 100 тысячах пассажиров. В понедельник в городе ожидается сильный вечер и ливни.
https://ria.ru/20250720/gonkong-2030280274.html
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Тайфун "Випха" в Гонконге
Мощный тайфун Випха обрушился на Гонконг и нарушил жизнь региона. Сотням человек пришлось обращаться во временные убежища, чтобы укрыться от стихии.
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в мире, гонконг, гуандун
В мире, Гонконг, Гуандун
Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма

Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма, пострадали 26 человек

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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Тайфун Wipha в Гонконге ослаб до тропического шторма, уровень предупреждения понижен, из-за стихии в воскресенье в городе пострадали по меньшей мере 26 человек, сообщает правительство специального административного района.
Ранее в воскресенье метеорологическая обсерватория Гонконга ввела десятый, самый высокий, уровень предупреждения из-за приближения тайфуна Wipha, власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу. По состоянию на 19.40 (14.40 мск) обсерватория понизила уровень предупреждения до третьего.
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«
"Сигнал "Сильный ветер" номер 3 был объявлен в 19.40. Это означает, что ожидается ветер со средней скоростью от 41 до 62 километров в час. Тайфун Wipha ослабел, превратившись в сильный тропический шторм", - говорится в заявлении на сайте обсерватории.
При этом на сайте правительства города сообщается, что "по состоянию на 16.00 сегодняшнего дня (11.00 мск) в отделения неотложной помощи государственных больниц за время тайфуна обратились 16 мужчин и 10 женщин".
Вместе с тем отмечается, что в 34 временных убежища в разных районах Гонконга обратились 253 человека. Зарегистрированы более 470 случаев падения деревьев и три подтверждённых случая наводнений, сообщений об оползнях пока не поступало.
Обсерватория также сообщает, что по состоянию на 20.00 (15.00 мск) Wipha находился примерно в 210 километрах к западу-юго-западу от Гонконга и, по прогнозам, будет двигаться на запад со скоростью около 22 километров в час, огибая побережье западной части южной китайской провинции Гуандун.
Власти предупреждают, что населению рекомендуется сохранять бдительность, держаться подальше от берега и не заниматься водными видами спорта, остерегаться падающих предметов, не прикасаться к оборванным электрическим проводам.
В разных районах города постепенно возобновляется работа паромного сообщения, автобусов, метро, железнодорожного сообщения. Ранее сообщалось об отмене как минимум 500 авиарейсов, что отразилось на порядка 100 тысячах пассажиров.
В понедельник в городе ожидается сильный вечер и ливни.
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