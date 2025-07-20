https://ria.ru/20250720/taranchenko-2030227449.html
Глава аэропорта Геленджика оценил возможный пассажиропоток в 2026 году
Глава аэропорта Геленджика оценил возможный пассажиропоток в 2026 году - РИА Новости, 20.07.2025
Глава аэропорта Геленджика оценил возможный пассажиропоток в 2026 году
Пассажиропоток аэропорта Геленджик в 2025 году составит 120-150 тысяч человек, в 2026-м - около одного миллиона человек, рассказал в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T06:20:00+03:00
2025-07-20T06:20:00+03:00
2025-07-20T06:20:00+03:00
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ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 20 июл - РИА Новости. Пассажиропоток аэропорта Геленджик в 2025 году составит 120-150 тысяч человек, в 2026-м - около одного миллиона человек, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко. "По итогам 2025 года, так как летний сезон уже практически на половину прошел, мы ожидаем где-то около 120-150 тысяч", - сообщил он. Таранченко уточнил, что в случае нужного количества самолетов в следующем году возможен один миллион пассажиров. "Мы на миллион в 2026 году пассажиров выйдем. Потому что в 2021 году у нас уже был миллион", - сказал он. Авиагавань способна пропустить 891 пассажира час. В год - более миллиона. Аэропорт Геленджика запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
https://ria.ru/20250719/aeroport-2030133626.html
https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030111209.html
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геленджик, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Глава аэропорта Геленджика оценил возможный пассажиропоток в 2026 году
Таранченко: пассажиропоток аэропорта Геленджика может составить миллион человек
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 20 июл - РИА Новости. Пассажиропоток аэропорта Геленджик в 2025 году составит 120-150 тысяч человек, в 2026-м - около одного миллиона человек, рассказал в беседе с РИА Новости генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
"По итогам 2025 года, так как летний сезон уже практически на половину прошел, мы ожидаем где-то около 120-150 тысяч", - сообщил он.
Таранченко уточнил, что в случае нужного количества самолетов в следующем году возможен один миллион пассажиров. "Мы на миллион в 2026 году пассажиров выйдем. Потому что в 2021 году у нас уже был миллион", - сказал он.
Авиагавань способна пропустить 891 пассажира час. В год - более миллиона.
Аэропорт Геленджика
запустил 18 июля 2025 года авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации
и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России
также возобновил работу аэропорт Элисты
. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.