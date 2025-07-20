https://ria.ru/20250720/tailand-2030279488.html

"Все закрыто". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Таиланде

"Все закрыто". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Таиланде - РИА Новости, 20.07.2025

"Все закрыто". СМИ рассказали, с чем столкнулись россияне в Таиланде

Российские туристы в Таиланде оказались без света из-за сильнейшего шторма, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:19:00+03:00

2025-07-20T16:19:00+03:00

2025-07-20T16:19:00+03:00

таиланд

пхукет (остров)

в мире

туризм

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские туристы в Таиланде оказались без света из-за сильнейшего шторма, пишет Telegram-канал SHOT."В Таиланде бушует мощный тропический шторм. Российские туристы оказались без электричества. <...> Практически все пляжи и заведения закрыты", — говорится в сообщении.Отмечается, что на острове Пхукет мощный ветер сносит крыши с домов и остановок, ломает деревья и рекламные щиты. Туристам приходится сидеть в отелях, в которых нет электричества. Уточняется, что пока непонятно, когда оно появится.Как отмечает SHOT, есть риск наводнений и схода оползней.

https://ria.ru/20250717/egipet-2029619952.html

таиланд

пхукет (остров)

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таиланд, пхукет (остров), в мире, туризм