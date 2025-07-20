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Житель Челябинской области разбил кувалдой мемориал воинам СВО
Житель Челябинской области разбил кувалдой мемориал воинам СВО - РИА Новости, 20.07.2025
Житель Челябинской области разбил кувалдой мемориал воинам СВО
Житель Челябинской области в сговоре с действующим в интересах Украины неизвестным разбил кувалдой мемориал, посвящённый воинам специальной военной операции, в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:39:00+03:00
2025-07-20T16:39:00+03:00
2025-07-20T21:33:00+03:00
происшествия
аша
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл – РИА Новости. Житель Челябинской области в сговоре с действующим в интересах Украины неизвестным разбил кувалдой мемориал, посвящённый воинам специальной военной операции, в Аше и скрылся, возбуждено уголовное дело, подозреваемого нашли в другом регионе, сообщило региональное СУСК. По данным следствия, в ночь на 18 июля гражданин в балаклаве и темной одежде, находясь на Аллее славы в парке культуры и отдыха имени Пилютова в Аше, кувалдой ударил по мемориалу – медиаэкрану, посвященному лицам, защищавшим интересы Отечества в ходе проведения специальной военной операции. После чего он скрылся на территории другого региона. Фигурант повредил имущество Дома культуры "Металлург" на сумму более 500 тысяч рублей. Подозреваемого установили – это 40- летний местный житель, который по переписке в мессенджере вступил в преступный сговор с неизвестным, действующим в интересах Украины. В ходе общения они решили повредить мемориальное сооружение. "Следственным отделом по городу Аша следственного управления СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений…)", - говорится в сообщении. Кроме того, у обвиняемого нашли видеокамеру, на которую он фиксировал свои действия, отмечает СУСК.
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В Челябинской области мужчина кувалдой разбил мемориал, посвященный бойцам СВО
В городе Аша Челябинской области местный житель кувалдой разбил мемориал, посвященный бойцам СВО, сообщили в СК региона. Мужчина совершил преступление в сговоре с неизвестным, представлявшим интересы Украины. Правоохранители нашли мужчину в другом регионе, возбуждено уголовное дело.
2025-07-20T16:39
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происшествия, аша, челябинская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Аша, Челябинская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Челябинской области разбил кувалдой мемориал воинам СВО
Житель Челябинской области разбил кувалдой мемориал воинам СВО в Аше