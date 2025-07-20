https://ria.ru/20250720/svo-2030281720.html

Житель Челябинской области разбил кувалдой мемориал воинам СВО

Житель Челябинской области разбил кувалдой мемориал воинам СВО - РИА Новости, 20.07.2025

Житель Челябинской области разбил кувалдой мемориал воинам СВО

Житель Челябинской области в сговоре с действующим в интересах Украины неизвестным разбил кувалдой мемориал, посвящённый воинам специальной военной операции, в... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:39:00+03:00

2025-07-20T16:39:00+03:00

2025-07-20T21:33:00+03:00

происшествия

аша

челябинская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл – РИА Новости. Житель Челябинской области в сговоре с действующим в интересах Украины неизвестным разбил кувалдой мемориал, посвящённый воинам специальной военной операции, в Аше и скрылся, возбуждено уголовное дело, подозреваемого нашли в другом регионе, сообщило региональное СУСК. По данным следствия, в ночь на 18 июля гражданин в балаклаве и темной одежде, находясь на Аллее славы в парке культуры и отдыха имени Пилютова в Аше, кувалдой ударил по мемориалу – медиаэкрану, посвященному лицам, защищавшим интересы Отечества в ходе проведения специальной военной операции. После чего он скрылся на территории другого региона. Фигурант повредил имущество Дома культуры "Металлург" на сумму более 500 тысяч рублей. Подозреваемого установили – это 40- летний местный житель, который по переписке в мессенджере вступил в преступный сговор с неизвестным, действующим в интересах Украины. В ходе общения они решили повредить мемориальное сооружение. "Следственным отделом по городу Аша следственного управления СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений…)", - говорится в сообщении. Кроме того, у обвиняемого нашли видеокамеру, на которую он фиксировал свои действия, отмечает СУСК.

https://ria.ru/20250703/pamyatnik-2026854351.html

аша

челябинская область

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В Челябинской области мужчина кувалдой разбил мемориал, посвященный бойцам СВО В городе Аша Челябинской области местный житель кувалдой разбил мемориал, посвященный бойцам СВО, сообщили в СК региона. Мужчина совершил преступление в сговоре с неизвестным, представлявшим интересы Украины. Правоохранители нашли мужчину в другом регионе, возбуждено уголовное дело. 2025-07-20T16:39 true PT0M51S

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происшествия, аша, челябинская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)