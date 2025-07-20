https://ria.ru/20250720/svo-2030269918.html

"Весьма успешно". На Украине сделали заявление о ситуации в зоне СВО

"Весьма успешно". На Украине сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2025

"Весьма успешно". На Украине сделали заявление о ситуации в зоне СВО

Украинский военный с позывным Музыкант признал успехи ВС России в зоне проведения спецоперации, передает телеканал CNN. РИА Новости, 20.07.2025

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинский военный с позывным Музыкант признал успехи ВС России в зоне проведения спецоперации, передает телеканал CNN. "Возможно, оно (наступление ВС России. — Прим. ред.) еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются. И делают это весьма успешно", — сказал он.В воскресенье ВС России освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР, украинская армия потеряла до 165 военнослужащих в зоне действий "Юга" за сутки.ВСУ также потеряли до 450 военнослужащих и шесть бронемашин в зоне действий "Центра", до 60 боевиков и пять станций радиоэлектронной борьбы — в зоне "Днепра", до 170 человек — в зоне группировки "Восток", до 170 военных — в зоне действий "Севера" и более 240 — в зоне группировки "Запад".ВС России также нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, а также цеху сборки беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030247934.html

https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html

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