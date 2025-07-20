Рейтинг@Mail.ru
"Весьма успешно". На Украине сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 20.07.2025 (обновлено: 20:40 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/svo-2030269918.html
"Весьма успешно". На Украине сделали заявление о ситуации в зоне СВО
"Весьма успешно". На Украине сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2025
"Весьма успешно". На Украине сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Украинский военный с позывным Музыкант признал успехи ВС России в зоне проведения спецоперации, передает телеканал CNN. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T15:01:00+03:00
2025-07-20T20:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026255403_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_81282fb2f1f7312449e52481d99d02fa.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинский военный с позывным Музыкант признал успехи ВС России в зоне проведения спецоперации, передает телеканал CNN. "Возможно, оно (наступление ВС России. — Прим. ред.) еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются. И делают это весьма успешно", — сказал он.В воскресенье ВС России освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР, украинская армия потеряла до 165 военнослужащих в зоне действий "Юга" за сутки.ВСУ также потеряли до 450 военнослужащих и шесть бронемашин в зоне действий "Центра", до 60 боевиков и пять станций радиоэлектронной борьбы — в зоне "Днепра", до 170 человек — в зоне группировки "Восток", до 170 военных — в зоне действий "Севера" и более 240 — в зоне группировки "Запад".ВС России также нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, а также цеху сборки беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030247934.html
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026255403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16f6fcdbc7863e71ba3f4c620efc0e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Весьма успешно". На Украине сделали заявление о ситуации в зоне СВО

Музыкант: российские военные продвигаются весьма успешно

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинский военный с позывным Музыкант признал успехи ВС России в зоне проведения спецоперации, передает телеканал CNN.
"Возможно, оно (наступление ВС России. — Прим. ред.) еще не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются. И делают это весьма успешно", — сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Разрушил надежды". На Западе забили тревогу после слов Мерца об Украине
Вчера, 10:57
В воскресенье ВС России освободили населенный пункт Белая Гора в ДНР, украинская армия потеряла до 165 военнослужащих в зоне действий "Юга" за сутки.
ВСУ также потеряли до 450 военнослужащих и шесть бронемашин в зоне действий "Центра", до 60 боевиков и пять станций радиоэлектронной борьбы — в зоне "Днепра", до 170 человек — в зоне группировки "Восток", до 170 военных — в зоне действий "Севера" и более 240 — в зоне группировки "Запад".
ВС России также нанесли поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, а также цеху сборки беспилотных летательных аппаратов.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Текут рекой". На Западе сделали неожиданное заявление о помощи Украине
Вчера, 08:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала