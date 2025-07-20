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Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили более 240 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:23:00+03:00
2025-07-20T12:23:00+03:00
2025-07-20T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили более 240 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов",- говорится в сводке МО РФ.Уточняется, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Купянск, Петровское Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: подразделения "Запада" улучшили тактическое положение в зоне СВО