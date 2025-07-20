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Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2025

Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030161823.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, волчанск