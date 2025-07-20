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Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2025
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12:22 20.07.2025 (обновлено: 12:32 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/svo-2030255203.html
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2025
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T12:22:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
волчанск
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сумская область, волчанск
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Волчанск
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли до 170 военных и танк в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - отмечает МО РФ.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСумская областьВолчанск
 
 
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