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"Беспощадные атаки": ВСУ взмолились из-за действий российской армии - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:40 20.07.2025 (обновлено: 04:50 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/svo-2030224201.html
"Беспощадные атаки": ВСУ взмолились из-за действий российской армии
"Беспощадные атаки": ВСУ взмолились из-за действий российской армии - РИА Новости, 20.07.2025
"Беспощадные атаки": ВСУ взмолились из-за действий российской армии
Боевики ВСУ жалуются на серьезное давление со стороны российских военных и не могут сдержать их натиск, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T04:40:00+03:00
2025-07-20T04:50:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ жалуются на серьезное давление со стороны российских военных и не могут сдержать их натиск, пишет американская газета New York Times."Украинские солдаты утверждают, что российская армия использует две основные тактики для продвижения на поле боя: сковывание украинских войск беспилотниками, снарядами и планирующими бомбами, а затем атакует вражеские линии беспощадными отрядными атаками", — говорится в публикации.По данным издания, ВСУ безуспешно пытаются "залатать дыры" в обороне с помощью опытных подразделений. Эту тактику можно сравнить с отправкой пожарных для тушения очагов возгорания, поясняет автор."Однако постоянные атаки России создают дополнительную нагрузку на малочисленную армию Украины", — констатирует NYT.Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. По данным Минобороны на 19 июля, российские подразделения нанесли поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах. Нанесен групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы автомобильной техники.
https://ria.ru/20250719/vsu-2030101564.html
https://ria.ru/20250717/provokatsiya-2029640108.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
"Беспощадные атаки": ВСУ взмолились из-за действий российской армии

NYT: украинские военные пожаловались на серьезное давление со стороны ВС России

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ жалуются на серьезное давление со стороны российских военных и не могут сдержать их натиск, пишет американская газета New York Times.
«
"Украинские солдаты утверждают, что российская армия использует две основные тактики для продвижения на поле боя: сковывание украинских войск беспилотниками, снарядами и планирующими бомбами, а затем атакует вражеские линии беспощадными отрядными атаками", — говорится в публикации.
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По данным издания, ВСУ безуспешно пытаются "залатать дыры" в обороне с помощью опытных подразделений. Эту тактику можно сравнить с отправкой пожарных для тушения очагов возгорания, поясняет автор.
"Однако постоянные атаки России создают дополнительную нагрузку на малочисленную армию Украины", — констатирует NYT.
Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. По данным Минобороны на 19 июля, российские подразделения нанесли поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах. Нанесен групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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