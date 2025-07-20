"Беспощадные атаки": ВСУ взмолились из-за действий российской армии
NYT: украинские военные пожаловались на серьезное давление со стороны ВС России
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ жалуются на серьезное давление со стороны российских военных и не могут сдержать их натиск, пишет американская газета New York Times.
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"Украинские солдаты утверждают, что российская армия использует две основные тактики для продвижения на поле боя: сковывание украинских войск беспилотниками, снарядами и планирующими бомбами, а затем атакует вражеские линии беспощадными отрядными атаками", — говорится в публикации.
По данным издания, ВСУ безуспешно пытаются "залатать дыры" в обороне с помощью опытных подразделений. Эту тактику можно сравнить с отправкой пожарных для тушения очагов возгорания, поясняет автор.
"Однако постоянные атаки России создают дополнительную нагрузку на малочисленную армию Украины", — констатирует NYT.
Российские военные продолжают наступление по всей линии фронта. По данным Минобороны на 19 июля, российские подразделения нанесли поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах. Нанесен групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы автомобильной техники.