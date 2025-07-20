https://ria.ru/20250720/sud-2030225689.html

Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам

Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам - РИА Новости, 20.07.2025

Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам

Самовольные объекты капитального строительства в России можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают другим гражданам, сказано в определении... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T05:24:00+03:00

2025-07-20T05:24:00+03:00

2025-07-20T14:21:00+03:00

жилье

россия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Самовольные объекты капитального строительства в России можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают другим гражданам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд рассмотрел дело жительницы одной из прибрежных станиц Краснодарского края, которая получила разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, но начала строить трехэтажную гостиницу. Администрация ее района обратила на это внимание и подала в суд иск с требованием привести постройку "в соответствие с разрешительной документацией". Спор дошел до Верховного суда РФ. Суд учел выводы эксперта, что при строительстве были соблюдены технические регламенты, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдены требования сейсмобезопасности. Здание не влияет на инсоляцию, освещенность, не перекрывает оконных проемов помещений зданий, расположенных на смежных земельных участках, угроза жизни и здоровью граждан не обнаружена.Суд вступился за женщину, указав, что в спорах о признании права собственности на самовольные постройки должны учитываться не формальные требования, указанные в получении разрешения на строительство, а требования безопасности и соблюдение прав третьих лиц. При этом суд также не усмотрел препятствий для переведения земли из категории "для индивидуального жилищного строительства" в категорию "для туристического обслуживания"."Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки", — сказано в определении.Суд направил дело на пересмотр, обязав учесть свои замечания.

https://ria.ru/20250619/vs-2023757680.html

https://ria.ru/20250613/sud--2022579337.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, краснодарский край