https://ria.ru/20250720/sud-2030225689.html
Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам
Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам - РИА Новости, 20.07.2025
Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам
Самовольные объекты капитального строительства в России можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают другим гражданам, сказано в определении... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T05:24:00+03:00
2025-07-20T05:24:00+03:00
2025-07-20T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Самовольные объекты капитального строительства в России можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают другим гражданам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд рассмотрел дело жительницы одной из прибрежных станиц Краснодарского края, которая получила разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, но начала строить трехэтажную гостиницу. Администрация ее района обратила на это внимание и подала в суд иск с требованием привести постройку "в соответствие с разрешительной документацией". Спор дошел до Верховного суда РФ. Суд учел выводы эксперта, что при строительстве были соблюдены технические регламенты, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдены требования сейсмобезопасности. Здание не влияет на инсоляцию, освещенность, не перекрывает оконных проемов помещений зданий, расположенных на смежных земельных участках, угроза жизни и здоровью граждан не обнаружена.Суд вступился за женщину, указав, что в спорах о признании права собственности на самовольные постройки должны учитываться не формальные требования, указанные в получении разрешения на строительство, а требования безопасности и соблюдение прав третьих лиц. При этом суд также не усмотрел препятствий для переведения земли из категории "для индивидуального жилищного строительства" в категорию "для туристического обслуживания"."Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки", — сказано в определении.Суд направил дело на пересмотр, обязав учесть свои замечания.
https://ria.ru/20250619/vs-2023757680.html
https://ria.ru/20250613/sud--2022579337.html
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жилье, россия, краснодарский край
Жилье, Россия, Краснодарский край
Верховный суд разрешил не сносить самострой, если он не мешает гражданам
ВС разрешил не сносить самострой, если он не угрожает и не мешает гражданам
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Самовольные объекты капитального строительства в России можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают другим гражданам, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Суд рассмотрел дело жительницы одной из прибрежных станиц Краснодарского края
, которая получила разрешение на строительство на своем участке двухэтажного жилого дома, но начала строить трехэтажную гостиницу. Администрация ее района обратила на это внимание и подала в суд иск с требованием привести постройку "в соответствие с разрешительной документацией".
Спор дошел до Верховного суда РФ
.
Суд учел выводы эксперта, что при строительстве были соблюдены технические регламенты, не нарушены противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы, соблюдены требования сейсмобезопасности. Здание не влияет на инсоляцию, освещенность, не перекрывает оконных проемов помещений зданий, расположенных на смежных земельных участках, угроза жизни и здоровью граждан не обнаружена.
Суд вступился за женщину, указав, что в спорах о признании права собственности на самовольные постройки должны учитываться не формальные требования, указанные в получении разрешения на строительство, а требования безопасности и соблюдение прав третьих лиц. При этом суд также не усмотрел препятствий для переведения земли из категории "для индивидуального жилищного строительства" в категорию "для туристического обслуживания".
"Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки", — сказано в определении.
Суд направил дело на пересмотр, обязав учесть свои замечания.