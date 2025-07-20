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Количество санкций против России превысило 30 тысяч - РИА Новости, 20.07.2025
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08:15 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/strany-2030232496.html
Количество санкций против России превысило 30 тысяч
Количество санкций против России превысило 30 тысяч - РИА Новости, 20.07.2025
Количество санкций против России превысило 30 тысяч
Количество санкций, которые были введены против России начиная с 2014 года, превысило 30 тысяч, а больше всего ограничений пришлось на США, Канаду и Швейцарию,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:15:00+03:00
2025-07-20T08:15:00+03:00
россия
сша
швейцария
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество санкций, которые были введены против России начиная с 2014 года, превысило 30 тысяч, а больше всего ограничений пришлось на США, Канаду и Швейцарию, подсчитало РИА Новости по данным независимого аналитического портала Castellum и открытой информации. Так, по состоянию на 18 июня 2025 года против России другими странами было введено около 30 159 неторговых санкций (не включая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них чуть более 92% пришлись на санкции, которые были введены с конца февраля 2022 года. Больше всего ограничений по-прежнему приходится на США - 24,5% от всех введенных странами мер, или около 7 384. Поскольку США давно не вводили ограничения против РФ, их доля немного снизилась. В тройку также вошли Канада с долей в 13,1% (3 956) и Швейцария с долей в 11,8% (3 561). Следом расположился ЕС, которые еще в мае занимал пятое место. С учетом 18-го пакета, объединение ввело против России 2 906 ограничений (9,6%). За ним идут Норвегия, которая ввела около 2 678 ограничений (8,9%), Исландия, дублирующая некоторые европейские санкции, как и Швейцария, - 2 482 ограничения (8,2%), а также Великобритания, которая ввела 2 204 санкций (7,3%). Замкнули десятку Новая Зеландия с 1 860 санкциями (6,2%), Австралия, которая ввела 1 658 ограничений (5,5%), и Япония - 1 441 (4,8%). В середине марта президент России Владимир Путин сообщил, что против РФ на тот момент действовало 28 595 санкций - это кратно больше, чем все ограничения против остального мира.
https://ria.ru/20250719/sanktsii-2030096636.html
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россия, сша, швейцария, владимир путин, евросоюз
Россия, США, Швейцария, Владимир Путин, Евросоюз
Количество санкций против России превысило 30 тысяч

Castellum: количество введенных против РФ с 2014 года санкций превысило 30 тысяч

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина с флагом России
Мужчина с флагом России - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество санкций, которые были введены против России начиная с 2014 года, превысило 30 тысяч, а больше всего ограничений пришлось на США, Канаду и Швейцарию, подсчитало РИА Новости по данным независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.
Так, по состоянию на 18 июня 2025 года против России другими странами было введено около 30 159 неторговых санкций (не включая санкции на торговлю конкретными товарами). Из них чуть более 92% пришлись на санкции, которые были введены с конца февраля 2022 года.
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Больше всего ограничений по-прежнему приходится на США - 24,5% от всех введенных странами мер, или около 7 384. Поскольку США давно не вводили ограничения против РФ, их доля немного снизилась. В тройку также вошли Канада с долей в 13,1% (3 956) и Швейцария с долей в 11,8% (3 561).
Следом расположился ЕС, которые еще в мае занимал пятое место. С учетом 18-го пакета, объединение ввело против России 2 906 ограничений (9,6%). За ним идут Норвегия, которая ввела около 2 678 ограничений (8,9%), Исландия, дублирующая некоторые европейские санкции, как и Швейцария, - 2 482 ограничения (8,2%), а также Великобритания, которая ввела 2 204 санкций (7,3%).
Замкнули десятку Новая Зеландия с 1 860 санкциями (6,2%), Австралия, которая ввела 1 658 ограничений (5,5%), и Япония - 1 441 (4,8%).
В середине марта президент России Владимир Путин сообщил, что против РФ на тот момент действовало 28 595 санкций - это кратно больше, чем все ограничения против остального мира.
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19 июля, 15:48
 
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