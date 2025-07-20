Историк рассказал о важности исторической памяти России и США
Историк Белл: исторические мероприятия помогут укрепить дружбу России и США
© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Игорь Наймушин. Исторические мероприятия, посвященные общей памяти России и США, могут содействовать укреплению дружбы между народами двух стран, заявил РИА Новости участник фестиваля реконструкции событий Второй мировой войны в городе Бервик американского штата Пенсильвания и историк Роберт Белл.
"Мне всего лишь нужно дать одному человеку задуматься… начать проводить исследования и выяснить, что, как я уже говорил, люди не хотят войны. Так что между россиянами и американцами больше общего, чем они могли бы подумать", - сообщил он на полях мероприятия.
Фестиваль, проходящий в Пенсильвании, также посетили участники шествия "Бессмертный полк," который проходил в мае в столице США Вашингтоне.
Белл рассказал, что в рамках фестиваля, проходящего в США с 18 по 20 июля, он представляет солдата советской пехоты времен Великой Отечественной войны.
"Прямо сейчас я одет в модель униформы 1935 года, которая использовалась до 1943 года. Это обычная форма сержанта пехоты", - уточнил он.
Историк добавил, что участвует в различных исторических мероприятиях в США раз в месяц, однако самым запоминающимся для него стало празднование годовщины Дня Победы около 5-6 лет назад в штате Нью-Йорк.
"Мы отдали особое приветствие ветеранам и всем, кто погиб на войне. В рамках той церемонии, поскольку наша часть, 193-я (советская стрелковая дивизия - ред.), сражалась в Сталинграде, мы также приняли присягу защитников Сталинграда", - вспоминает Белл.
По его словам, участие в таких фестивалях имеет для него как для историка большое значение и помогает образовывать американское общество, рассказывая об участии России во Второй мировой войне. Он также признал, что считает важным для молодых поколений помнить общую историю народов России и США, сражавшихся вместе.