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Историк рассказал о важности исторической памяти России и США - РИА Новости, 20.07.2025
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23:44 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ssha-2030318603.html
Историк рассказал о важности исторической памяти России и США
Историк рассказал о важности исторической памяти России и США - РИА Новости, 20.07.2025
Историк рассказал о важности исторической памяти России и США
Игорь Наймушин. Исторические мероприятия, посвященные общей памяти России и США, могут содействовать укреплению дружбы между народами двух стран, заявил РИА... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T23:44:00+03:00
2025-07-20T23:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Игорь Наймушин. Исторические мероприятия, посвященные общей памяти России и США, могут содействовать укреплению дружбы между народами двух стран, заявил РИА Новости участник фестиваля реконструкции событий Второй мировой войны в городе Бервик американского штата Пенсильвания и историк Роберт Белл. "Мне всего лишь нужно дать одному человеку задуматься… начать проводить исследования и выяснить, что, как я уже говорил, люди не хотят войны. Так что между россиянами и американцами больше общего, чем они могли бы подумать", - сообщил он на полях мероприятия. Фестиваль, проходящий в Пенсильвании, также посетили участники шествия "Бессмертный полк," который проходил в мае в столице США Вашингтоне. Белл рассказал, что в рамках фестиваля, проходящего в США с 18 по 20 июля, он представляет солдата советской пехоты времен Великой Отечественной войны. "Прямо сейчас я одет в модель униформы 1935 года, которая использовалась до 1943 года. Это обычная форма сержанта пехоты", - уточнил он. Историк добавил, что участвует в различных исторических мероприятиях в США раз в месяц, однако самым запоминающимся для него стало празднование годовщины Дня Победы около 5-6 лет назад в штате Нью-Йорк. "Мы отдали особое приветствие ветеранам и всем, кто погиб на войне. В рамках той церемонии, поскольку наша часть, 193-я (советская стрелковая дивизия - ред.), сражалась в Сталинграде, мы также приняли присягу защитников Сталинграда", - вспоминает Белл. По его словам, участие в таких фестивалях имеет для него как для историка большое значение и помогает образовывать американское общество, рассказывая об участии России во Второй мировой войне. Он также признал, что считает важным для молодых поколений помнить общую историю народов России и США, сражавшихся вместе.
https://ria.ru/20250504/ssha-2014824380.html
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в мире, сша, россия, пенсильвания
В мире, США, Россия, Пенсильвания
Историк рассказал о важности исторической памяти России и США

Историк Белл: исторические мероприятия помогут укрепить дружбу России и США

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Игорь Наймушин. Исторические мероприятия, посвященные общей памяти России и США, могут содействовать укреплению дружбы между народами двух стран, заявил РИА Новости участник фестиваля реконструкции событий Второй мировой войны в городе Бервик американского штата Пенсильвания и историк Роберт Белл.
"Мне всего лишь нужно дать одному человеку задуматься… начать проводить исследования и выяснить, что, как я уже говорил, люди не хотят войны. Так что между россиянами и американцами больше общего, чем они могли бы подумать", - сообщил он на полях мероприятия.
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Фестиваль, проходящий в Пенсильвании, также посетили участники шествия "Бессмертный полк," который проходил в мае в столице США Вашингтоне.
Белл рассказал, что в рамках фестиваля, проходящего в США с 18 по 20 июля, он представляет солдата советской пехоты времен Великой Отечественной войны.
"Прямо сейчас я одет в модель униформы 1935 года, которая использовалась до 1943 года. Это обычная форма сержанта пехоты", - уточнил он.
Историк добавил, что участвует в различных исторических мероприятиях в США раз в месяц, однако самым запоминающимся для него стало празднование годовщины Дня Победы около 5-6 лет назад в штате Нью-Йорк.
"Мы отдали особое приветствие ветеранам и всем, кто погиб на войне. В рамках той церемонии, поскольку наша часть, 193-я (советская стрелковая дивизия - ред.), сражалась в Сталинграде, мы также приняли присягу защитников Сталинграда", - вспоминает Белл.
По его словам, участие в таких фестивалях имеет для него как для историка большое значение и помогает образовывать американское общество, рассказывая об участии России во Второй мировой войне. Он также признал, что считает важным для молодых поколений помнить общую историю народов России и США, сражавшихся вместе.
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