https://ria.ru/20250720/ssha-2030318603.html

Историк рассказал о важности исторической памяти России и США

Историк рассказал о важности исторической памяти России и США - РИА Новости, 20.07.2025

Историк рассказал о важности исторической памяти России и США

Игорь Наймушин. Исторические мероприятия, посвященные общей памяти России и США, могут содействовать укреплению дружбы между народами двух стран, заявил РИА... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T23:44:00+03:00

2025-07-20T23:44:00+03:00

2025-07-20T23:44:00+03:00

в мире

сша

россия

пенсильвания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/117768/45/1177684552_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_cdd6e87b72264107e73a4c95b069297d.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Игорь Наймушин. Исторические мероприятия, посвященные общей памяти России и США, могут содействовать укреплению дружбы между народами двух стран, заявил РИА Новости участник фестиваля реконструкции событий Второй мировой войны в городе Бервик американского штата Пенсильвания и историк Роберт Белл. "Мне всего лишь нужно дать одному человеку задуматься… начать проводить исследования и выяснить, что, как я уже говорил, люди не хотят войны. Так что между россиянами и американцами больше общего, чем они могли бы подумать", - сообщил он на полях мероприятия. Фестиваль, проходящий в Пенсильвании, также посетили участники шествия "Бессмертный полк," который проходил в мае в столице США Вашингтоне. Белл рассказал, что в рамках фестиваля, проходящего в США с 18 по 20 июля, он представляет солдата советской пехоты времен Великой Отечественной войны. "Прямо сейчас я одет в модель униформы 1935 года, которая использовалась до 1943 года. Это обычная форма сержанта пехоты", - уточнил он. Историк добавил, что участвует в различных исторических мероприятиях в США раз в месяц, однако самым запоминающимся для него стало празднование годовщины Дня Победы около 5-6 лет назад в штате Нью-Йорк. "Мы отдали особое приветствие ветеранам и всем, кто погиб на войне. В рамках той церемонии, поскольку наша часть, 193-я (советская стрелковая дивизия - ред.), сражалась в Сталинграде, мы также приняли присягу защитников Сталинграда", - вспоминает Белл. По его словам, участие в таких фестивалях имеет для него как для историка большое значение и помогает образовывать американское общество, рассказывая об участии России во Второй мировой войне. Он также признал, что считает важным для молодых поколений помнить общую историю народов России и США, сражавшихся вместе.

https://ria.ru/20250504/ssha-2014824380.html

https://ria.ru/20250504/ssha-2014825580.html

сша

россия

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, пенсильвания